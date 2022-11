Jedną z największych barier wejścia na rynek kryptowalut jest niewątpliwie jej zrozumienie.

Technologia Blockchain jest trudna do ogarnięcia. Istnieje dopiero od 2009 roku, więc czasami trudno jest znaleźć dobre zasoby, w których można się o niej dowiedzieć. Nie tylko to, ale powtarzające się upadki – z których najnowszym jest implozja FTX – sprawiają, że ludzie nie chcą się nią interesować.

Edukacja jest najważniejsza. Jest to największa rzecz, jaką zauważyłem, gdy odwiedziłem Salwador tego lata, w którym Bitcoin jest prawnym środkiem płatniczym. Tak wielu ludzi, z którymi rozmawiałem, miało trudności z prawdziwym jego zrozumieniem.

Kasjer z Wallmart powiedział mi, że nie mogę płacić Bitcoinem, ponieważ nie posiadam należącego do rządu portfela Chivo. Jest to oczywiście nieprawda, ponieważ sieć lightning Bitcoina nie ma dyskryminacji – wystarczy kod QR i Bitcoin zostanie przesłany. Jest to sieć zdecentralizowana i nie ma czegoś takiego, że pewne portfele nie mogą wysyłać do innych portfeli.

Jeden z barmanów powiedział też, że próbował się o tym dowiedzieć, ale zrezygnował po tygodniu, bo „nie miał umysłu informatycznego”.

Nie inaczej jest poza Salwadorem. Pisałem niedawno o tym, że 48% Brytyjczyków nie wie prawie nic o kryptowalutach. To samo dotyczy krajów na całym świecie. Ale ponieważ właśnie przeniosłem się do Londynu, zagłębmy się na razie w Brytyjczyków.

Najważniejsze błędne przekonania

Patrząc na badanie przeprowadzone przez VoucherCodes.co.uk, przedstawili oni poniższe jako niektóre z największych błędnych przekonań w Wielkiej Brytanii, dla których ułożyłem wykres:

Myślę, że wykres mówi wszystko.

Podczas gdy dwa pierwsze są ogromnie zrozumiałe, pozostałe pokazują, że nadal istnieje ogromna część brytyjskiej populacji, która po prostu nie rozumie kryptowalut. To jest całkowicie zrozumiałe. W rzeczywistości jest to dobra rzecz – pokazuje, jak bardzo branża może się dalej rozwijać.

Ale pierwszym krokiem do przyjęcia jest edukacja. Właściwie myślę, że to jest właśnie to, co poszło źle w Salwadorze. Ogłoszenie Bitcoina jako legalnego środka płatniczego spontanicznie – z konferencji Bitcoina w Miami – bez wcześniejszego ostrzeżenia lub dyskusji z ludźmi nie jest drogą, którą należy podążać.

Wielka Brytania, oczywiście, nie ogłosi Bitcoina jako legalnego środka płatniczego w najbliższym czasie (chociaż z drogą, jaką funt ostatnio przebywa, nie należy niczego wykluczać!).

Ale bariery wciąż istnieją. A dla tych 2%: nie, Elon Musk nie wymyślił kryptowalut. Chyba, że uważają go za Satoshi Nakamoto? Chyba nie można tego wykluczyć.

