Cena Terra LUNA mocno się załamała po słabych wynikach stablecoina UST . Moneta ta spadła z rekordowego poziomu 120 USD do obecnego poziomu 2,8 USD. Cena stablecoina Terra USD również spadła z 1 USD do około 0,45 USD. Oto niektóre z najlepszych kryptowalut, które można kupić po spadku LUNA.

Anchor Protocol

Anchor Protocol jest największą zdecentralizowaną platformą finansową (DeFi) zbudowaną przy użyciu platformy Terra. W szczytowym momencie była to druga co do wielkości platforma DeFi na świecie, zaraz po Curve. Jej całkowita wartość zablokowana (TVL) spadła do zaledwie 4,7 miliarda dolarów z rekordowego poziomu ponad 20 miliardów dolarów.

W tym samym czasie cena tokena ANC gwałtownie spadła w związku z utrzymującymi się obawami o UST. Na przykład, cena ANC spadła z rekordowego poziomu ponad 6 USD do obecnego poziomu 0,189 USD. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że inwestorzy zaczęli się bardzo bać. W związku z tym istnieje możliwość, że cena Anchor Protocol odbije się od dna po tym, jak została skrajnie wyprzedana.

Cosmos

W ciągu ostatnich kilku miesięcy cena Cosmos znajdowała się w silnym trendzie niedźwiedzim. W tym tygodniu kontynuowano wyprzedaż, ponieważ cena LUNA uległa załamaniu. Spadek ten nastąpił po prostu dlatego, że Terra jest tworzona przy użyciu Cosmos SDK. Dlatego też cena ATOM spadła, ponieważ inwestorzy spodziewają się mniejszej aktywności w ekosystemie.

Cosmos jest jednak czymś znacznie większym niż Terra. Na przykład, został on wykorzystany do połączenia większości kryptowalut za pomocą funkcji Hub. Jednocześnie istnieją inne duże platformy, które zostały zbudowane przy użyciu Cosmos. Należą do nich popularne platformy, takie jak ThorChain i Osmosis.

Lido

Lido jest kolejną kryptowalutą, której cena spadła z powodu wyprzedaży ceny LUNA. Moneta spadła z rekordowo wysokiego poziomu 5,20 USD do dzisiejszego niskiego poziomu 1,62 USD. Jest to platforma DeFi, która zapewnia płynność dla stakowanych aktywów. Zgodnie z informacjami na stronie internetowej, łączna wartość aktywów objętych stakami na tej platformie wynosi ponad 10 miliardów dolarów.

Uważam, że Lido dobrze przetrwa tę burzę. Po pierwsze, w przeciwieństwie do Anchor Protocol, Lido rozszerzyło swoją działalność na inne blockchainy. Na przykład, posiada dużą platformę Ethereum, która posiada ponad 10,1 miliarda dolarów w aktywach. Uruchomiła również platformy Kusama, Polygon i Solana.

