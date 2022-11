Niegdyś kryptowalutowy gigant giełdowy FTX stoi w obliczu niepewnej przyszłości po obecnym kryzysie płynności i niestabilności finansowej. Sytuacja eskalowała po tym, jak Binance wycofało się z niewiążącej umowy o wykupieniu FTX.

Według źródeł zaznajomionych z rozwojem sytuacji, Binance wycofał się z zamiaru przejęcia FTX po przejrzeniu jego ksiąg finansowych.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f. — Binance (@binance) November 9, 2022

Trwający kryzys FTX popchnął tysiące klientów do wycofania swoich środków z giełdy w celu uniknięcia zablokowania środków w przypadku jej całkowitego upadku. Ale gdzie się udać po opuszczeniu FTX?

Najlepsze alternatywy FTX

Oto 5 najlepszych alternatyw FTX, w których inwestorzy mogą dokonywać inwestycji. W przypadku, gdy szukasz konkretnej giełdy kryptowalut, która nie jest uwzględniona na poniższej liście, możesz sprawdzić nasz pełny pakiet recenzji brokerów tutaj.

1. Binance

Giełda Binance miał strategiczną inwestycję w FTX w 2019 roku. W ostatnich dniach została uwikłana w kryzys FTX i w pewnym momencie zaoferowała przejęcie konkurencyjnej giełdy, lecz od tego czasu wycofała się z transakcji. Sam Binance obsługuje największą giełdę kryptowalutową pod względem wolumenu handlowego, czyniąc ją jednym z najlepszych wyborów dla inwestorów.

2. Coinbase

Coinbase oferuje platformę do handlu i inwestowania w kryptowaluty, umożliwiając użytkownikom kupno, sprzedaż i wymianę ponad 170 kryptowalut, w tym Bitcoina, Ethereum i Dogecoina. Jest to największa giełda kryptowalut z siedzibą w USA, a także stała się pierwszą publicznie notowaną giełdą kryptowalut w zeszłym roku po bezpośrednim notowaniu na giełdzie Nasdaq. Może to być dobry wybór dla aktywnych handlowców zainteresowanych handlem i przechowywaniem wielu kryptowalut.

3. Gemini

Gemini to regulowana giełda kryptowalut z siedzibą w Nowym Jorku i dostępna we wszystkich stanach w USA. Dzięki wiodącym w branży funkcjom bezpieczeństwa, własnemu gorącemu portfelowi, platformie przyjaznej dla początkujących, solidnym zasobom edukacyjnym i kompleksowemu centrum wsparcia, Gemini może być dobrym wyborem zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów.

4. Kraken

Kraken to giełda i bank kryptowalut z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która została założona w 2011 roku. We wrześniu 2020 roku Kraken otrzymał kartę instytucji depozytowej specjalnego przeznaczenia (SPDI) w stanie Wyoming, stając się pierwszą giełdą kryptowalutową posiadającą taką kartę w Stanach Zjednoczonych. Była to jedna z pierwszych giełd kryptowalut, która została wymieniona na Bloomberg Terminal i została wyceniona na 10,8 mld USD w połowie lata 2022 roku. Giełda jest więć dość ugruntowana, co czyni ją dobrym wyborem dla inwestorów.

5. KuCoin

KuCoin to bezpieczna giełda kryptowalut, która pozwala kupować, sprzedawać i handlować Bitcoinem, Ethereum i 700+ altcoinami. Jest to giełda kryptowalut z siedzibą na Seszelach, uruchomiona w 2017 roku. KuCoin został założony jako „giełda społeczności” i posiada bogaty zestaw funkcji oraz niskie opłaty, co sprawia, że jest to atrakcyjny wybór dla zaawansowanych inwestorów kryptowalut także spoza Stanów Zjednoczonych.