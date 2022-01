5 powodów, dla których powinieneś kupić Bitcoina (BTC)

Szukasz możliwości inwestowania w kryptowaluty ? W takim przypadku masz do dyspozycji tak wiele opcji, że może być trudno zdecydować, w jakie aktywa zainwestować lub jaką kryptowalutę kupić. Ponad 8000 kryptowalut domaga się Twojej uwagi, ale jest też kilka, które się wyróżniają. Bitcoin znajduje się na szczycie tej listy.

Prawdopodobnie rozważasz już zakup niektórych z nich, ale nie jesteś pewien, dlaczego powinieneś wybrać je spośród innych aktywów. Jeśli należysz do tej grupy, to masz szczęście, ponieważ w tym artykule poznasz pięć powodów, dla których powinieneś kupić Bitcoina .

1. Bitcoin to waluta przyszłości

W 2008 roku niewielu ludzi było skłonnych zaakceptować Bitcoina jako magazyn wartości. Jednak osoby prywatne i nie tylko są coraz bardziej zainteresowani jego zastosowaniami.

Na całym świecie istnieją bankomaty obsługujące Bitcoin dla osób fizycznych, które zamierzają dokonywać transakcji BTC. Potrzeba ta wynika z jego rosnącego popytu. Biorąc pod uwagę tylko Stany Zjednoczone, ponad 100 milionów portfeli Bitcoin jest w posiadaniu ponad 15% Amerykanów. Z tego odsetka, ponad 1 milion użytkowników kupuje i sprzedaje BTC na co dzień.

2. Rzadkość Bitcoina przyniesie większą wartość w przyszłości

System walut fiat okazał się dość skuteczny, ale miał podstawową wadę. Rząd każdego narodu może zdecydować się na wydrukowanie tak dużo, jak tylko zechce. Chociaż może to być dobry sposób na tworzenie lub kontrolowanie inflacji, oznacza to, że wartość pieniądza jest subiektywna w zależności od tego, co rząd zdecyduje się zrobić w danym momencie.

Pod tym względem Bitcoin jest zupełnie inny, gdyż ma ograniczoną podaż. Tylko 21 milionów bitcoinów istnieje w obiegu i może być kiedykolwiek wybite lub wydobyte. To pomaga chronić jego wartość, ponieważ nie podlega prawom inflacji lub deflacji.

Rzadkość Bitcoina czyni go bardziej podobnym do cyfrowego złota. Jest trudny do wydobycia; jego podaż jest ograniczona. Pomyśl o tym w ten sposób: popyt na Bitcoina stale rośnie. Z podstawowej ekonomii wynika, że im większy popyt, tym wyższa cena danego aktywa. Teraz dodaj fakt, że Bitcoin jest bardzo rzadki; wartość jest wręcz zobowiązana do wzrostu do bardziej astronomicznych poziomów.

Pamiętasz, kiedy Bitcoin był handlowany za mniej niż dolara? Teraz jego wartość wzrosła o ponad 5 milionów procent. Taki wzrost jest niemal niewyobrażalny, ale się wydarzył. Zgadnij, co jeszcze może się zdarzyć w ciągu 20 lat, gdy zdecydujesz się kupić Bitcoina teraz.

3. Bitcoin zapewnia pełną anonimowość i prywatność

Bitcoin działa jako w pełni zdecentralizowany system. W przeciwieństwie do scentralizowanych systemów, które są kontrolowane przez banki centralne stron trzecich, które mają możliwość zatrzymywania lub zawieszania kont, transakcje za pomocą Bitcoina mogą być dokonywane bez nadzoru jakiejkolwiek instytucji lub agencji. Twój bitcoin nie może być skonfiskowany. Twój portfel nie może zostać zamrożony. Więcej firm i znanych instytucji przyjmuje kryptowalutę do płatności i rozliczania zakupów. System ewidencji blockchain ledger jest jeszcze bardziej przydatny dla instytucji. Transakcje są rejestrowane w momencie ich wystąpienia. Nie można ich zmienić, a każda transakcja jest odpowiednio potwierdzana przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Nawet banki zaczynają eksperymentować z Bitcoinem. Niektóre kraje już zaakceptowały BTC jako metodę płatności pierwszego wyboru.

Również w połączeniu z anonimowością, Bitcoin pozwala na szybsze zawieranie transakcji. Wszystko to razem sprawia, że jest ona jest idealnym wyborem dla inwestycji.

4. Bitcoin ma przewagę na rynku jako pierwsza kryptowaluta

Prawie każdy produkt, który jest pierwszy w swoim rodzaju, ma przewagę nad innymi produktami w tej samej klasie. To samo odnosi się do Bitcoina. Jest on alfą wszystkich kryptowalut. Jest aktywem pionierskim dla innych walut cyfrowych.

Oznacza to, że podczas gdy nowe kryptowaluty i altcoiny będą rosły z dnia na dzień, Bitcoin nadal będzie najbardziej wiarygodny. Cena to potwierdza. Bitcoin jest wciąż najbardziej wartościową kryptowalutą. Ale, jeśli to Cię nie przekonuje, sprawdź kapitalizację rynku. Pokazuje ona, że więcej osób jest skłonnych zainwestować w Bitcoina niż w jakąkolwiek inną kryptowalutę.

Być może łatwo jest zapomnieć o Dogecoinie czy Litecoinie, ale czy widzisz, że może mieć to miejsce w przypadku Bitcoina? Czy wyobrażasz sobie, że zanika w tle i ulatnia się jak obłok pary? Ja nie mogę i założę się, że Ty też nie.

W rzeczywistości, rzucam ci wyzwanie, abyś zebrał sto osób lub tyle, ile możesz i dał im 10 sekund na wymienienie pięciu kryptowalut. Zapewniam Cię, że Bitcoin pojawi się na każdej liście. Dla każdego inwestora ważne jest, aby wiedzieć, że wybrana przez niego waluta cyfrowa lub przechowywanie wartości jest najbardziej zaufana ze wszystkich innych i ma najlepsze wyniki pod względem wartości i kapitalizacji rynkowej.

5. Bitcoin to bezpieczna i pewna inwestycja.

Jednym z powodów, dla których ludzie tak bardzo ufają Bitcoinowi, jest jego jednoznaczna reputacja. Bitcoin ma udokumentowaną historię bezpieczeństwa. Nie ma wątpliwości co do jego regulacji przez SEC, ASIC i inne podmioty regulujące kryptowaluty. Inne kryptowaluty mogą sprawić, że inwestycje będą niebezpieczne. Dla przykładu, musisz zbadać jej założyciela, zbadać, czy jest regulowana i kontrolowana, a w konsekwencji zdecydować, czy będzie to godna inwestycja, czy nie. Wiarygodność Bitcoina nie podlega jednak wątpliwości. Tak długo, jak masz dobrze chroniony portfel kryptowalutowy do przechowywania adresów i kluczy, Twój BTC jest bezpieczny.

Uwaga końcowa

W rzeczywistości wszystkie fakty są powyżej. Bitcoin to świetna inwestycja. Ale ostatecznie, to do Ciebie, aby zdecydować, czy BTC będzie dobrym aktywem dla Twojego majątku lub dodatkiem do Twojego portfela inwestycyjnego. To w końcu Twoje pieniądze. Cokolwiek zdecydujesz, upewnij się jednak, że rozważyłeś plusy i minusy, zanim wyciągniesz taki wniosek. Przede wszystkim, upewnij się, że przemyślałeś wszystkie te powody.

Pamiętaj, że rynek kryptowalut jest bardzo zmienny. Nie inwestuj pieniędzy, na których utratę nie możesz sobie pozwolić. To nie jest porada inwestycyjna. Przeprowadź więcej analiz przed zakupem Bitcoina lub jakiejkolwiek innej kryptowaluty.