5 powodów, dla których powinieneś kupić Ethereum zamiast Bitcoina

Pytanie przy tablicy: "wymień 7 kryptowalut!"

Jeśli jesteś kimś takim jak zdecydowana większość (ponad 95% społeczności kryptowalutowej), Bitcoin i Ethereum znajdą się wśród Twoich 5 najpopularniejszych opcji. Pokazuje to, jak popularne są obie kryptowaluty w przestrzeni kryptowalutowej. W stosunku do Ethereum, Bitcoin wydaje się być w szczytowej formie. Przez większość czasu można odnieść wrażenie, że Ethereum dopiero nabiera rozpędu, by zająć pierwsze miejsce pod względem wartości i kapitalizacji rynkowej. Jednak podczas gdy Bitcoin zajmuje oczywiste pierwsze miejsce w tym względzie, czy powinieneś zdecydować się na zakup Bitcoina zamiast Ethereum?

W tym artykule omówimy 5 najważniejszych powodów, dla których powinieneś wybrać Ethereum zamiast Bitcoina bez większego zastanowienia. Usiądź wygodnie i zrelaksuj się, ponieważ wkrótce nauczysz się jednej z najważniejszych lekcji, które na zawsze zmienią Twoją podróż inwestycyjną.

Trochę historii

Zanim przejdziemy dalej, ważne jest, abyś zrozumiał kilka rzeczy o Bitcoinie i Ethereum.

Od 2017 roku Ethereum pozycjonuje się w ekosystemie kryptowalutowym jako zdecentralizowana platforma, która promuje różne formy transakcji przy braku pośrednika lub strony trzeciej. Należy jednak zauważyć, że podczas gdy Bitcoin ( BTC ) istnieje od 2008 roku, Ethereum ( ETH ) został uruchomiony w 2015 roku, prowadząc sprzedaż z ceną jednostkową 3 USD. Chociaż te dwie monety są w dużej mierze różne, obie mają kapitalizację rynkową w wysokości miliarda dolarów; z BTC o wartości 921,629,402,230 USD i ETH o wartości 478,438,977,852 USD . W chwili obecnej ich wartość rynkowa wynosi 48769,48 USD i 4025,63 USD. Obie waluty dzielą pewne podobieństwa, w tym waluty cyfrowe, które mogą być dostępne tylko online za pośrednictwem platform wymiany . Ponadto, są one przechowywane w portfelach . Są one zdecentralizowane i wykorzystują technologię blockchain – system rozproszonych ksiąg rachunkowych. Dla nowicjusza, który dopiero wchodzi w handel kryptowalutami, możesz rozważyć zmiany cen i zdecydować się na inwestycję w ETH, co jest w porządku. Natomiast jako profesjonalista, przed podjęciem decyzji o zakupie ETH lub BTC, weź pod uwagę pięć poniższych powodów.

Przypadki użycia ETH

Blockchain Ethereum wykorzystuje język Turing-complete, który umożliwia każdemu tworzenie inteligentnych kontraktów. To uczyniło go pierwszym w tym ekosystemie. Mówiąc prościej, inteligentne kontrakty są otwartymi bitami kodu, które mogą być używane przez każdego, kto posiada niezbędną wiedzę. To sprawiło, że ETH ma wiele zastosowań, od opieki zdrowotnej po gry, finanse i tym podobne. Z pomocą tego nowego protokołu każdy Tomek, Dominik i Henryk może stworzyć swój token kryptowalutowy. W przeciwieństwie do BTC, ETH służy jako fundament, na którym można budować inne infrastruktury w przestrzeni kryptowalutowej. Jako inwestor, w co wolałbyś zainwestować, w samochód czy w ziemię? Powiedzmy, że kupiłeś mały kawałek ziemi – zagospodarowany lub nie – z czasem zyska on na wartości w porównaniu do samochodu czy smartfona. Podmiot, który nieustannie tworzy wartość, sam stanie się bardziej wartościowy. Ciągłe wykorzystywanie blockchaina ETH do wprowadzania zmian w różnych branżach doprowadzi do wzrostu jego wartości i będzie dobrym zakupem w dłuższej perspektywie.

2. Ekologiczne górnictwo

W wyniku modelu proof-of-work stosowanego w generowaniu większości kryptowalut, w tym BTC, pojawiły się pojawiły się obawy środowiskowe dotyczące emisji gazów cieplarnianych. Model ten opiera się na obliczeniach metodą prób i błędów, aby odkryć właściwy znak, który zapewni prawidłowy blok i jako taki wymaga ogromnej ilości energii. W związku z tym, przestrzeń kryptowalutowa spotkała się z dużym sprzeciwem i powolnym przyjęciem przez przemysł, jak w przypadku szefa Tesli – Elona Muska . Jednakże opracowywany jest alternatywny protokół dla blockchainu Ethereum (EIP-3554), który umożliwi przejście na mniej energochłonny model wydobycia – proof-of-stake. To pozwoli użytkownikom stakować swoje ETH w weryfikacji transakcji, a jednocześnie otrzymywać premie. W przeciwieństwie do proof-of-work, usunięty zostałby krok rozwiązywania problemów, co zmniejszyłoby zużycie energii. Według twórców Ethereum przyniesie to 99,95% redukcję całkowitej energii wykorzystywanej do wydobycia. Jeśli, jako inwestor, jesteś również zwolennikiem bardziej ekologicznego środowiska, to powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji o zakupie.

3. NFT Grand Enabler

Ostatni szum w przestrzeni kryptowalutowej toczył się wokół tokenów niezbywalnych. Dla początkujących, NFT stały się możliwe dzięki standardowi ERC-721 blockchaina Ethereum. Od momentu pojawienia się NFT były używane do zasilania niektórych dużych rynków NFT, w tym opensea.io. Chociaż obecny rozwój w przestrzeni kryptowalutowej umożliwił tworzenie NFT z innymi kryptowalutami, nadal możesz potrzebować trochę ETH. Jako twórca kryptowalut, nie ma nic złego w posiadaniu dużej ilości ETH. Ważne jest, aby się pozycjonować, ponieważ rynek NFT jest wciąż wschodzącym sektorem.

4. DAO i dApps

Pozycja BTC w przestrzeni kryptowalutowej wynika z tego, że jest on pierwszym graczem. Jednak blockchain Ethereum i jego wszechstronność mogą z czasem przechylić szalę między BTC a ETH. Zanim ten czas nadejdzie, zaopatrz się w ETH (choćby dla samego kupowania). DAO są zdecentralizowanymi autonomicznymi organizacjami, które istnieją na blockchainie ETH, aby funkcjonować bez udziału człowieka lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Może być wykorzystywany przez przedsięwzięcia, organizacje pozarządowe i sieci freelancerów.

Z drugiej strony, dApps są zdecentralizowanymi aplikacjami zbudowanymi przy użyciu inteligentnych kontraktów. W przeciwieństwie do Facebooka i innych aplikacji, nie ma centralnego organu. dApps mogą być wdrażane w mediach społecznościowych, bankowości, sztuce, zakupach i platformach handlowych. Według statystyk dotyczących stanu dApps , na blockchainie ETH istnieje obecnie ponad 2500 dApps.

5. Przyszłość Ethereum

W przeciwieństwie do Bitcoina, w którym istnieje jedynie społeczność dobrowolnych techników, Ethereum posiada odrębną społeczność deweloperów, którzy pracują bez końca, aby pomóc blockchainowi ETH osiągnąć jego pełny potencjał poprzez opracowywanie kolejnych aplikacji i przypadków użycia. Oznacza to, że blockchain ETH będzie nieustannie rozwijany ze względu na jego rozszerzalność w porównaniu z blockchainem BTC. Ethereum 2.0 zostanie w pełni wdrożony pod koniec 2021 roku, co dodatkowo pomoże ETH zabezpieczyć swoją przyszłą pozycję w przestrzeni kryptowalutowej. Ethereum ma przed sobą obiecującą przyszłość nieskończonych możliwości.

Konkluzja

Nigdy nie jest za późno, aby zanurzyć się w przestrzeni kryptowalut. A nawet jeśli już łowisz z ogromnej puli, nigdy nie jest za późno, aby ewoluować swoją grę handlową i złowić większe ryby.

Nowicjusz może myśleć, że wie, która moneta jest najlepsza do kupienia, patrząc tylko na różnicę w ich cenach. Ale jako doświadczony inwestor, powyższe pięć powodów poprowadzi Cię do bardziej świadomej decyzji. Rozważ to: nożem można ciąć tylko ograniczoną ilość rzeczy, ale scyzorykiem można robić wiele rzeczy. Rozmiar nie zawsze jest najważniejszą rzeczą. Chodzi o jego funkcjonalność. Chociaż Bitcoin ma niższe opłaty transakcyjne, silniejszą pulę wydobywczą i markę, nie jest niczym więcej niż walutą online – tak jak reszta. Tak więc, zamykając tę stronę pamiętaj, że ETH wciąż ma wiele niewykorzystanych potencjałów, które możesz odkrywać, jak tylko uznasz je za odpowiednie dla Twoich licznych potrzeb.