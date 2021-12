5 powodów, dla których warto kupić Solanę zamiast Ethereum

Podczas gdy obie kryptowaluty mają niezłą wartość, ich możliwości wykraczają poza bycie kryptowalutami do ich bazowych blockchainów. Solana (SOL) i Ethereum (ETH) zasilają i służą jako natywne monety dwóch gigantycznych blockchainów. Chociaż są one bardzo podobne, mają też wyraźne różnice. Jako pierwszy, blockchain Ethereum doświadczył ogromnego wzrostu za jego zaangażowanie w zdecentralizowane aplikacje. Podobny do tego był jego udział w tworzeniu cyfrowych aktywów (NFT). Stworzyło to jednak godnych konkurentów, a jednym z nich jest blockchain Solana. I chociaż założyciele Solany wierzą, że może istnieć jakaś forma korzystnej relacji, entuzjaści kryptowalut wierzą, że jest to "pogromca Ethereum".

Solana została stworzona dwa lata po Ethereum przez Anatoliya Yakovenko, aby rozwiązać problem skalowalności istniejący wśród ówczesnych blockchainów. Starała się przezwyciężyć opór napotykany również ze strony cenzury. Blokchain Solana to rozproszona księga trzeciej generacji, która obiecuje wydajność przy użyciu mniejszej liczby węzłów. Projekt i sieć testowa zostały uruchomione w 2018 roku, natomiast wersja beta mainnetu została uruchomiona w marcu 2020 roku. Blockchain, w przeciwieństwie do poprzednich został zbudowany na ośmiu kluczowych technologiach, w tym mechanizmie proof-of-history, Tower BFT, protokole propagacji bloków (Turbine), jednostce optymalizacji walidacji transakcji (Pipelining), jednostce przechowywania swoich ksiąg (Archivers), jednostce przetwarzania transakcji inteligentnych kontraktów (Sealevel) oraz protokole współdzielenia danych w całej sieci (Cloudbreak). Technologie te posłużyły za podstawę innowacji znanej dziś jako blockchain Solana. Jednak sam ten fakt nie może przekonać Cię do wybrania go zamiast Ethereum; rozważ więc następujące kwestie.

Mechanizm konsensusu

W przeciwieństwie do Ethereum, blockchain Solana wykorzystuje Tower Byzantine Fault Tolerance (BFT) (zmodyfikowany PBFT) do zabezpieczenia swoich operacji. Jest on wyposażony w delegowany dowód słuszności (DPoS), który wykorzystuje system głosowania i reputacji w zabezpieczaniu i prowadzeniu sieci. Oprócz tego, wykorzystuje nowatorskie podejście proof-of-history. Pozwala to sieci na dodawanie czasu do swoich ksiąg, weryfikując w ten sposób czas transakcji. Łączy również wiadomości z węzłów ze sobą, umożliwiając chronologiczną walidację bloków. Oznacza to, że proces konsensusu staje się szybszy, a opóźnienia transakcji i koszty ogólne przesyłania wiadomości są zredukowane. Podobnie, każdy węzeł może niezależnie weryfikować ważność transakcji.

Potencjał wzrostu

Blockchain wciąż ma nadmierny potencjał wzrostu, ponieważ może również współdziałać z inteligentnymi kontraktami. Obecnie znajduje się w nim kilka projektów obejmujących dApps, DEX-y, platformy DeFi i zautomatyzowanych animatorów rynku (AMMs). Ekosystem Solany może pochwalić się licznymi portfelami, wyroczniami, stablecoinami i infrastrukturami. Solana wkroczyła w przestrzeń NFT wraz z uruchomieniem Degenerate Ape Academy. To przyczyniło się do tego, że jej natywny token doświadczył ponad 10,000% wzrostu ceny. Posiada ponad 400 projektów dApps w swojej sieci. Godnymi uwagi przykładami są Serum, Audius, Raydium, Open Ocean, DeFi Land, Metaplex i Francium. Jej moneta jest obecnie notowana na poziomie 174,35 USD, czyli o ponad 3500 USD mniej niż Ethereum. Solana wciąż rośnie – zarówno pod względem projektu, jak i wartości. Inwestowanie w nią w tym momencie byłoby idealne.

Skalowalność i szybkość

Blockchain rozwiązuje również jeden z dylematów związanych z blockchainami. Zyskał on ogromną popularność i adopcję dzięki swojej skalowalności i szybkości, co odróżnia go od Ethereum. Podczas gdy ETH wciąż zmaga się z obsługą od 15 do 45 transakcji na sekundę (TPS), Solana już wykonuje 50 000 TPS i może wykonać więcej. W kontekście, jest 4000 razy szybsza niż Ethereum. Ta przepustowość daje jej również przewagę w zakresie kosztów transakcji; im więcej transakcji możesz przeprowadzić, tym mniejszy jest koszt ich przeprowadzenia. Dlatego też pobiera mniejsze opłaty niż Ethereum za swoje transakcje – około 0,00025 USD za każdą transakcję. Różnorodność technologii stojących za blockchainem może utrzymać jego szybkość i wydajność bez warstwy 2. Może utrzymać swoją docelową przepustowość i prędkość, ponieważ w ekosystemie powstaje coraz więcej projektów. Jego niska moc przetwarzania i model proof-of-history są zbudowane tak, aby były wydajne i bezpieczne. Ze względu na wysokie opłaty i zatory w blockchainie Ethereum, jest to najlepsza alternatywa.

Wpływ na środowisko

Pytanie o to, jak przyjazne dla środowiska są kryptowaluty, utrudniło ich masową adopcję. Wszyscy opowiadają się za projektami przyjaznymi dla środowiska. Bitcoin i Ethereum używają modelu wydobycia (proof-of-work), który negatywnie wpływa na środowisko. Jednak Solana ma być energooszczędna dzięki nowatorskim mechanizmom konsensusu. Dzieje się tak dlatego, że jej model wydobywczy wymaga niewielkiej mocy obliczeniowej. Walidatorzy używają swojej natywnej monety (SOL) do świadczenia usług obliczeniowych i obsługi sieci. Solana opracowała również most, który umożliwia transfer aktywów z Ethereum do Solany; przyczyni się to do zmniejszenia wykorzystania Ethereum, zmniejszając tym samym jego wpływ na środowisko. Zdecydowanie, Solana jest bardziej ekologiczną alternatywą dla poprzednich blockchainów.

SOL

Jest to token natywny dla blockchaina Solana i ma kilka przypadków użycia. Może być delegowany do walidatora lub stakowany w celu uzyskania premii. Może być również używany do dokonywania płatności, rozliczania opłat transakcyjnych, dostępu do projektów na blockchainie oraz jako token zarządzania. Z początkowej ilości wybitej SOL, 60,4% znajduje się pod opieką założycieli, Solana Foundation i inwestorów zamkniętych. 1,6% zostało sprzedane na aukcji, a 38% zostało przeznaczone dla społeczności. Z 508,2 mln całkowitej podaży, 309,3 mln znajduje się w aktywnym obiegu. Obecnie znajduje się na 5 miejscu z kapitalizacją rynkową na poziomie 53,9 mld USD. SOL daje roczną stopę zwrotu w wysokości ponad 5%.

Solana ma trzeci co do wielkości rynek futures i jest na szczycie w TVL, użytkowników i rynku instrumentów pochodnych. Posiada również bardzo atrakcyjne cechy. Należy jednak zauważyć, że blockchain Ethereum ma bardziej zdecentralizowane aplikacje i większą stabilność. Jest to zanegowane przez szybkość, skalowalność i koszt transakcji Solany. Ponieważ inwestorzy, deweloperzy i entuzjaści kryptowalut szukają alternatywy dla Ethereum, spoglądają na Solanę, ponieważ oferuje ona praktycznie wszystko, co oferuje blockchain Ethereum, a nawet więcej, przy niższych kosztach i większej prędkości. Istnieje duża różnica między cenami ETH i SOL, ale mądrzej byłoby kupić 15 SOL niż 1 ETH. Jednakże, cokolwiek zdecydujesz się zrobić, zachowaj rozsądek, wykonaj swoje analizy i wykonaj uśrednianie kosztów w dolarach. Pamiętaj, że przestrzeń kryptowalut jest wysoce ryzykowna i zmienna, więc inwestuj tylko kapitał, który możesz ewentualnie stracić.