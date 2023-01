7 Najlepszych Gier Metaverse do Zainwestowania w 2023 roku

Gry Metaverse stale się rozwijają i stają się coraz bardziej zaawansowane. Technologia ta łączy graczy z nowymi możliwościami zarobku i nowymi metodami odkrywania wciągających krajobrazów online, co czyni je jednymi z najbardziej poszukiwanych możliwości inwestycyjnych.

W tym artykule zostaną omówione i ocenione najlepsze gry Metaverse pod kątem ich potencjału inwestycyjnego:

Metacade (MCADE) Axie Infinity (AXS) Gods Unchained (GODS) Decentraland (MANA) Enjin (ENJ) The Sandbox (SAND) Star Atlas (ATLAS)

1. Metacade (MCADE)

Najlepszą okazją inwestycyjną dla wszystkich gier Metaverse w 2023 roku jest Metacade . Metacade buduje największą arkadę na blockchainie, oferując szereg różnych gier arkadowych, z których każda posiada mechanikę „graj, aby zarobić” (P2E). Gracze mogą rywalizować tam w turniejach PvP i zdobywać nagrody finansowe za przechodzenie przez niekończące się poziomy w tych klasycznych grach arkadowych.

Oprócz tego Metacade stanie się głównym centrum całej społeczności GameFi. Platforma ta oferuje miejsce do spotkań z innymi graczami i odkrywania najnowszych trendów, a gracze będą nagradzani tokenami MCADE za dostarczanie przydatnych informacji społeczności.

Metacade u swoich podstaw stawia właśnie społeczność. Może ona uzyskać dostęp do płatnych ról beta-testerów, pomagając wykryć wszelkie błędy i zoptymalizować rozgrywkę, zanim nowe gry zostaną oficjalnie wydane. Użytkownicy Metacade mogą uzyskać unikalny wgląd w proces tworzenia gry i otrzymają pomoc w rozpoczęciu kariery w Web3.

Dlaczego warto kupić MCADE?

Metacade wspiera rozwój gier metaverse bezpośrednio poprzez swój program Metagrants. Metagranty zostaną przyznane najbardziej poszukiwanym grom blockchain, które mogą przyczynić się do podniesienia ogólnego poziomu innowacyjności w sektorze GameFi.

Token MCADE jest również zupełnie nowy i niedawno przyciągnął inwestycję o wartości 1,12 miliona dolarów w ciągu zaledwie trzech tygodni presale. Cena MCADE wynosi obecnie zaledwie 0,01 USD za token i może wzrosnąć do ponad 1 USD w 2023 r., kiedy Metacade będzie w pełni rozwinięty.

2. Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) to cyfrowa kolekcjonerska gra karciana zbudowana na blockchainie Ethereum. Axies to wyjątkowe wirtualne zwierzaki z różnymi umiejętnościami, statystykami i historiami. Gracze mogą zbierać te zwierzęta i poprawiać ich poziom w miarę postępów w grze.

Gra Metaverse Axie Infinity została opisana jako skrzyżowanie Pokemonów i Tamagotchi. Podobnie jak obie te gry wiele lat temu, Axie Infinity okazał się niezwykle popularny wśród graczy z całego świata. W październiku 2021 r. Axie Infinity przyciągał ponad 2 miliony użytkowników dziennie, co czyni go jedną z najczęściej używanych zdecentralizowanych aplikacji (dApps) na blockchainie.

Axie Infinity był jedną z pierwszych gier, które wykorzystały niezamienne tokeny (NFT) do stworzenia gry opartej na blockchainie. Pod każdym względem Axie Infinity spopularyzował ruch GameFi, kiedy został uruchomiony w 2018 roku, a token AXS od tego czasu znalazł się wśród 50 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej.

Dlaczego warto kupić AXS?

Axie Infinity jest jedną z oryginalnych gier blockchain i został opracowany z unikalnym projektem. Most Ronin to sidechain Ethereum zbudowany specjalnie dla Axie Infinity w celu poprawy kompatybilności gry z blockchainem.

Oczekuje się, że z biegiem czasu token AXS w pełni odbuduje się z dołków na rynku niedźwiedzia. Cena AXS wynosi obecnie 6,31 USD, a jego najwyższa kwota w historii to 166 USD – token AXS może z czasem odzyskać te szczyty, co czyni go drugą najlepszą grą metaverse, w którą można zainwestować w 2023 roku.

3. Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained to internetowa gra strategiczna, w której gracze wymieniają się NFT, ulepszają swoją talię i rywalizują z innymi graczami o zwycięstwo. Gra Metaverse Gods Unchained wykorzystuje mechanikę P2E, aby dostarczać graczom nagrody finansowe za wygrywanie bitew i poszerzanie arsenału NFT.

Projekt ten jest prowadzony przez doświadczony zespół, w tym Chrisa Claya, który jest byłym dyrektorem gry w Magic: The Gathering Arena (MTGA). Gods Unchained działa w podobny sposób jak MTGA, z wyjątkiem dodatkowych korzyści w postaci własnych zasobów cyfrowych i zintegrowanych nagród finansowych dla graczy.

Gods Unchained przyciąga znaczną liczbę fanów już od rozpoczęcia prac nad grą w 2018 roku. Sprzedano już miliony pojedynczych kart kolekcjonerskich, a w listopadzie 2021 roku wprowadzono natywny token dla platformy GODS.

Dlaczego warto kupić GODS?

Gods Unchained to uznana gra metaverse ze stosunkowo nowym tokenem. Token GODS został uruchomiony pod koniec hossy w 2021 roku, więc obecna cena 0,1997 USD nie odzwierciedla dokładnie jego wartości.

Podczas gdy szerszy rynek krypto odradza się przed kolejną hossą, GODS może znacznie wzrosnąć i odkryć zupełnie nowe ceny. Wiadomo, że hossy powodują paraboliczne wzrosty dla nowych tokenów – GODS skorzysta na tym początkowym wzroście i ma dodatkowe zabezpieczenie, ponieważ jest on już szeroko znaną grą metaverse.

4. Decentraland (MANA)

Decentraland to gra metaverse, która pozwala użytkownikom kupować cyfrowe działki i tworzyć unikalne aplikacje i doświadczenia. Token MANA jest używany jako środek wymiany na platformie Decentraland, dając graczom możliwość nabywania tokenów LAND – unikalnych NFT reprezentujących działki wirtualnych nieruchomości.

Użytkownicy mogą budować tam, co im się tylko podoba, na zakupionym LANDzie, w tym galerie sztuki, tory szturmowe, sale konferencyjne i prawie wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. Dzieła te można eksplorować i zarabiać na nich na różne sposoby, ponieważ użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoimi zasobami na platformie Decentraland.

Decentraland napędza ekspansję gier Metaverse, wspierając treści generowane przez użytkowników ( UGC ) jako podstawę tej gry. Platforma ta umożliwia każdemu kupowanie i sprzedawanie zasobów cyfrowych w Metaverse, zmniejszając bariery wejścia na rynek nieruchomości cyfrowych i zachęcając użytkownika do lepszego doświadczenia dzięki większej kontroli osobistej.

Dlaczego warto kupić MANA?

Decentraland może pomóc w zwiększeniu adopcji technologii Metaverse ze względu na swoją unikalną mechanikę. Platforma ta może służyć indywidualnym twórcom treści i firmom, które chcą tworzyć wirtualne doświadczenia. Umożliwia to zupełnie nowe sposoby interakcji z innymi ludźmi przez Internet, które z czasem mogą stać się coraz bardziej popularne.

Token MANA jest obecnie wyceniony na 2,00 USD i wygląda na niedowartościowany na tym poziomie. Eksperci przewidują znaczne zyski dla MANA w nadchodzących latach, gdy metaverse stanie się szerzej stosowany, co czyni go czwartą najlepszą grą metaverse, w którą można zainwestować w 2023 roku.

5. Enjin (ENJ)

Enjin (ENJ) to platforma oparta na blockchainie, która ułatwia tworzenie gier metaverse. Platforma ta ma na celu ułatwienie tworzenia, zarządzania i handlu zasobami cyfrowymi w grze. Każdy może łatwo tworzyć NFT w Enjin, ponieważ projekt ten oferuje zestaw narzędzi, dzięki którym cały ten proces jest prosty i intuicyjny.

Enjin oferuje również kilka unikalnych funkcji, które zostały specjalnie opracowane, aby poprawić wrażenia użytkownika w grach Metaverse. Tokeny ENJ są zablokowane w NFT, które zostały utworzone na platformie, co służy zapewnieniu graczom natychmiastowej płynności. Ta funkcja umożliwia natychmiastowe transakcje przy niskich kosztach.

Dlaczego warto kupić ENJ?

Popularność GameFi stale rośnie, a technologia NFT pozostaje podstawą tej branży. Enjin może pomóc zoptymalizować wrażenia użytkownika w wielu grach blockchain, poprawiając szybkość transakcji i przejrzystość NFT w wielu różnych grach blockchain, co daje mu znaczącą wartość w szerszym ekosystemie GameFi.

Cena tokena ENJ wynosi obecnie 0,247987 USD – w porównaniu z jego rekordowym poziomem wynoszącym 4,82 USD. Oczekuje się, że Enjin Network rozszerzy swój ekosystem gier, a token ENJ skorzysta w rezultacie z dużego popytu i rosnącej ceny. ENJ to najlepszy projekt do zainwestowania, ponieważ bezpośrednio wspiera rozwój gier metaverse.

6. The Sandbox (SAND)

The Sandbox umożliwia użytkownikom tworzenie własnego cyfrowego świata i odkrywanie ogromnej liczby gier stworzonych przez innych graczy. W przeciwieństwie do innych gier Metaverse, które koncentrują się na walce i aktywnej rozgrywce, The Sandbox zachęca graczy do eksploracji krajobrazu, opowiadania historii z przyjaciółmi i budowania własnych światów.

The Sandbox skupia się na UGC i sprawia, że budowanie zasobów gier jest bardziej dostępne dla wszystkich. Użytkownicy mogą tworzyć tam gry bez lub z niewielkim doświadczeniem w programowaniu, co z czasem może pomóc w podniesieniu poziomu innowacyjności.

The Sandbox został porównany do Minecrafta ze względu na skupienie się na UGC. Minecraft to najpopularniejsza gra komputerowa wszech czasów, co odzwierciedla powszechne zapotrzebowanie na wrażenia, jakie zapewnia The Sandbox.

Dlaczego warto kupić SAND?

SAND to środek wymiany, który pozwala użytkownikom kupować i sprzedawać zasoby gier na platformie. The Sandbox to popularna gra metaverse, która przyciągnęła ponad 2 miliony aktywnych użytkowników w marcu 2022 r., a oczekuje się, że platforma ta będzie się nadal rozwijać w miarę upływu czasu.

Oczekuje się, że SAND, którego cena wynosi 0,413 USD, znacznie wzrośnie w nadchodzących latach. Z tego powodu jest to jeden z najlepszych projektów Metaverse, w które warto zainwestować w 2023 roku.

7. Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas to futurystyczna gra metaverse osadzona w kosmosie. Metaverse wykorzystuje silnik Unreal Engine, który pomaga dostarczać kinową grafikę, mogącą pochłonąć graczy w oszałamiającym świecie 3D. Gracze mogą eksplorować wszechświat i podejmować nowe wyzwania, a także budować całe miasta, korzystając z zakupionych działek i zbywalnych aktywów.

NFT można kupować, sprzedawać i ulepszać za pomocą tokena ATLAS. Przedmioty zbywalne obejmują statek kosmiczny, członków załogi, działki lądowe i inne przedmioty, których można użyć, aby poprawić wrażenia z gry. Wykorzystana jest tu mechanika P2E, aby dostarczać nagrody o wartości finansowej wszystkim graczom.

Dlaczego warto kupić ATLAS?

Star Atlas został wydany w 2021 roku i od tego czasu stał się główną marką wśród gier metaverse. Platforma ta oferuje wyjątkowe wrażenia, które zanurzają graczy w przestrzeni kosmicznej, oferując wciągającą fabułę i zaawansowaną grafikę wraz ze zintegrowanymi nagrodami finansowymi.

Oczekuje się, że wartość ATLAS znacznie wzrośnie w stosunku do jego obecnej ceny, która wynosi 0,00292817 USD. Jest to zdecydowanie jedna z najlepszych gier Metaverse do przyjrzenia się jej w 2023 roku, ponieważ inwestycja na tym poziomie cenowym może przynieść duże zyski w czasie.

Metacade: Najlepsza gra Metaverse do zainwestowania w 2023 roku

Presale tokenów MCADE wyprzedała się bardzo szybko w fazie beta. Cena MCADE zaczynała się od 0,008 USD i stopniowo wzrastała do 0,02 USD w trakcie presale. Ponieważ Metacade ma potencjał, aby stać się jednym z największych projektów krypto w ciągu najbliższych kilku lat, presale MCADE może być największą okazją inwestycyjną w 2023 roku.

