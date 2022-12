7 top krypto do kupienia teraz: ostateczny wzrost w 2023 r

Chociaż wiedza o tym, gdzie ulokować swoje pieniądze na obecnym rynku niedźwiedzia, może być trudna, wielu uważa kilka projektów za top krypto do kupienia teraz. Wraz ze spadkiem trendów na rynku krypto rozpoczęcie rozbudowy portfolio może wydawać się sprzeczne z intuicją. Jednak spadki te zawierają niesamowite możliwości inwestycyjne. W tym artykule omówimy siedem obiecujących projektów i wyjaśnimy, dlaczego rok 2023 może być ich najlepszym rokiem.

1. Metacade (MCADE) – Top krypto na 2023 rok

Metacade to ekscytujący nowy projekt, którego celem jest zrewolucjonizowanie świata gier typu „graj, aby zarobić” (P2E). To centrum społeczności, w którym gracze mogą łączyć się z podobnie myślącymi entuzjastami, odkrywać najnowsze tytuły P2E i wypowiadać się na temat przyszłości gier Web3. Na tej platformie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby awansować w P2E, na przykład: dedykowane fora, czaty na żywo, recenzje, tabele wyników i najgorętszą alfę GameFi udostępnianą przez doświadczonych graczy.

Jedną z najważniejszych ambicji Metacade jest przyciągnięcie najbystrzejszych umysłów GameFi na swoją platformę, aby dzielili się swoją wiedzą z innymi. Dlatego oferuje on token MCADE każdemu, kto udostępnia społeczności swoje recenzje, wskazówki lub inne wartościowe treści. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym graczem, czy nowicjuszem w P2E, możesz zarabiać, pomagając uczynić Metacade najlepszym miejscem do nauki i zarabiania na GameFi.

Jednak udostępnianie treści to tylko jeden z wielu sposobów zarabiania dzięki Metacade. Często odbywają się tu losowania nagród, turnieje i możliwości doładowania swoich dochodów P2E poprzez swobodne testowanie gier przy użyciu natywnego środowiska testowego Metacade. Co więcej, tablica ogłoszeń Metacade, planowana na 2024 r., będzie gościć dziesiątki ogłoszeń publikowanych przez tytanów branży Web3 i gier, dając użytkownikom szansę na kształtowanie swojej kariery podczas pracy nad swoją pasją.

Pod koniec 2023 r. Metacade rozda swój pierwszy Metagrant, narzędzie do finansowania, które pozwoli społeczności wybrać gry, które chcą stworzyć. Proces ten jest prosty: programiści mogą zgłaszać swoje pomysły do puli konkurencyjnych projektów, a ten, który zdobędzie najwięcej głosów, otrzymuje finansowanie ze skarbca Metacade. Nie tylko sprzyja to poczuciu zaangażowania społeczności i poczucia odpowiedzialności, ale tworzy oddolną bazę fanów dla programistów i daje im możliwość otrzymania zmieniającego życie finansowania, które mogło być dla nich wcześniej niedostępne.

Celem Metacade jest stać się pierwszym na świecie wirtualnym salonem gier należącym do graczy. Aby zrealizować tę wizję, planuje stać się zdecentralizowaną autonomiczną organizacją (DAO), gdy zostanie w pełni rozwinięty. DAO pozwoli użytkownikom Metacade proponować i głosować nad zmianami wprowadzanymi w platformie, wdrażanymi przez wybranych przez społeczność liderów. Ponadto, aby zapewnić zaufanie i integralność społeczności, Metacade będzie wymagać, aby wszystkie transakcje dokonywane ze skarbca wymagały wielu podpisów przed przetworzeniem.

Ponieważ oczekuje się, że branża GameFi przyspieszy do 100% rocznego tempa wzrostu do 2025 r. ( Crypto.com ), przed Metacade rysuje się doskonały rok 2023. Jego filozofia społeczności jest najważniejsza i planuje być punktem kompleksowej obsługi wszystkiego, co związane z P2E, a tysiące inwestorów zgadza się, że Metacade może być topową krypto w 2023 roku. Metacade wciąż znajduje się w fazie 1 presale i od momentu premiery sprzedał tokeny o wartości 1,25 miliona dolarów!

Część tej fali inwestycji wynika prawdopodobnie z faktu, że MCADE może przewyższyć wiele najlepszych projektów w tym samym okresie. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, Metacade jest obecnie najlepszą kryptowalutą do kupienia.

2. Binance Coin (BNB) – Rozwój wraz z największą na świecie giełdą kryptowalut

Binance Coin to natywny token giełdy Binance, największej i najpopularniejszej giełdy krypto na świecie. Jest to wielozadaniowy token narzędziowy używany do uzyskiwania dostępu do ekskluzywnych funkcji i korzyści na Binance, takich jak obniżone opłaty transakcyjne, zakupy na Binance Marketplace i sprzedaż tokenów za pośrednictwem jego Launchpada.

Od momentu powstania w 2017 roku, BNB niezmiennie pozostaje jedną z najlepiej prosperujących kryptowalut. Od najniższego poziomu 0,50 USD w listopadzie 2017 r. do najwyższego poziomu 691,80 USD w maju 2021 r., BNB zyskał prawie 140 000%! Jednak na dzisiejszym rynku niedźwiedzia BNB ma przed sobą długą drogę, aby osiągnąć cenę byka sprzed 2021 roku.

Utrzymująca się popularność BNB wynika przede wszystkim z ciągłego sukcesu i popularności giełdy Binance. Wraz ze wzrostem liczby osób korzystających z Binance rośnie również popyt na BNB. Co więcej, jako jeden z najbardziej zaufanych i ugruntowanych graczy w grze (ostatnio wspierany przez Dowód Potwierdzenia Rezerw Binance ), Binance prawdopodobnie nadal będzie dominować. Z tego powodu BNB stanowi doskonały wybór jako jedna z top krypto do kupienia teraz.

3. Ethereum (ETH) – Sharding, aby utorować drogę do 100 000 TPS

Ethereum to najpopularniejsza na świecie platforma inteligentnych kontraktów, umożliwiająca tworzenie tysięcy zdecentralizowanych aplikacji (dApps), projektów NFT i tokenów krypto. Czasami określana jest ona jako „królowa kryptowalut”, Ethereum wykorzystała swoją przewagę pierwszego gracza, aby zdominować przestrzeń inteligentnych kontraktów. I chociaż wielu konkurentów próbowało zrzucić ją z najwyższego miejsca, nie udało im się jeszcze zdobyć reputacji Ethereum.

Niedawny artykuł z Bankless Times przedstawia imponujące statystyki dotyczące Ethereum. Na przykład około 24,4% właścicieli kryptowalut na całym świecie posiada ETH, podczas gdy średni dzienny wolumen transakcji wynosi około 16 miliardów dolarów! Ponadto świadomość Ethereum wynosi 19,49% na całym świecie, a 2,38% globalnej populacji posiada Ethereum.

Chociaż Ethereum spotkało się z krytyką za wysokie opłaty transakcyjne, niskie prędkości i marnotrawstwo energii, jej niedawne przejście na dowód stawki powinno rozwiązać te problemy. Jedną z najważniejszych aktualizacji Ethereum, przewidywaną pod koniec 2023 r., będzie sharding. Sharding umożliwi znaczne skalowanie sieci Ethereum, zwiększając prędkość transakcji z około 15 transakcji na sekundę (TPS) do ponad 100 000 TPS. Ten ruch może znacznie rozszerzyć przypadki użycia Ethereum i może być katalizatorem nowej fali adopcji kryptowalut. To sprawia, że Ethereum jest trzecim wyborem dla top krypto do kupienia teraz.

4. Ripple (XRP) – SEC kontra Ripple data końcowa w zasięgu wzroku?

Ripple to sieć płatnicza i waluta cyfrowa zaprojektowana w celu umożliwienia szybkich i tanich transakcji międzynarodowych, szczególnie dla instytucji finansowych. Zamiast korzystać z tradycyjnego systemu bankowego SWIFT, który jest powolny i kosztowny, banki mogą używać Ripple do realizacji niemal natychmiastowych płatności, które kosztują ułamek centa.

Ta innowacja jest z pewnością rewolucyjna, ale wieloletnia sprawa Ripple z SEC przyćmiła jej postęp. Pod koniec 2020 roku SEC pozwała Ripple Labs, twórców Ripple, twierdząc, że sprzedaż XRP stanowiła niezarejestrowaną ofertę papierów wartościowych. Od tego czasu tysiące inwestorów Ripple przyłączyło się do walki z SEC.

Według prawnika i zwolennika Ripple, Johna Deatona, sprawa ta powinna zostać rozstrzygnięta w marcu, kwietniu lub maju. Z wieloma czynnikami łagodzącymi dla Ripple i pozornie nieprzekonującą sprawą z SEC, XRP prawdopodobnie zwycięży. Co więcej, jeśli decyzja wypadnie na korzyść Ripple, oczekuje się, że XRP wystrzeli z dnia na dzień, czyniąc Ripple jedną z najlepszych kryptowalut, które można kupić z myślą o ogromnym wzroście w 2023 roku.

5. Chainlink (LINK) – Ważny projekt, który prawie nie ma konkurencji

Chainlink to zdecentralizowana sieć oracle, której celem jest dostarczanie bezpiecznych i niezawodnych danych do inteligentnych kontraktów. Oracles to usługi stron trzecich, które umożliwiają dostęp do danych zewnętrznych, takich jak zdarzenia, transakcje i interfejsy API, za pomocą inteligentnych kontraktów, znacznie poprawiając przypadki użycia technologii blockchain.

Na przykład Chainlink może umożliwić usługom finansowym dostęp do danych cenowych w czasie rzeczywistym, umożliwiając całkowitą automatyzację złożonych produktów finansowych. Dostęp ten miał miejsce w przypadku wielu projektów DeFi, które wymagają działania Chainlink, takich jak MakerDAO, Aave i Synthetix. Alternatywnie Chainlink może uzyskać dostęp do danych generowanych przez inteligentne czujniki i liczniki do wykorzystania w inteligentnych kontraktach.

Ta usługa ma kluczowe znaczenie dla masowej adopcji kryptowalut, jednak Chainlink ma bardzo małą konkurencję. Jego najbliższym konkurentem jest BAND Protocol, projekt z mniej niż jedną dziesiątą kapitalizacji rynkowej Chainlink ( CoinGecko ). Oprócz wielu znanych partnerstw z firmami takimi jak Google, Amazon Web Services i SWIFT, status Chainlink jako wiodącego dostawcy zdecentralizowanych oracle wydaje się niezachwiany. Właśnie dlatego jest to piąta top krypto do kupienia teraz.

6. Polkadot (DOT) – Czy DOT może skalować się do 1 miliona TPS?

Polkadot to rywal Ethereum, którego celem jest rozwiązanie problemu interoperacyjności w sieciach obsługujących blockchain. Deweloperzy stworzyli Polkadot, aby był skalowalny, elastyczny i umożliwiał komunikację między oddzielnymi aplikacjami i łańcuchami bloków, takimi jak Bitcoin i Ethereum. Najpierw wyobraź sobie wzór w kropki; teraz wyobraź sobie linie łączące wszystkie te kropki. Jeśli każda kropka jest indywidualnym łańcuchem bloków, to Polkadot jest tym, który łączy kropki.

W przeciwieństwie do innych rozwiązań warstwy 1, Polkadot został zbudowany z myślą o decentralizacji, szybkości i bezpieczeństwie. Podczas gdy inne łańcuchy bloków mogą wyróżniać się w jednym lub drugim obszarze, niewielu było w stanie wyróżnić się we wszystkich trzech, w przeciwieństwie do Polkadot. Wiele z tego sukcesu wynika z zastosowania przez Polkadot parachainów, które skutecznie umożliwiają przeprowadzanie transakcji jednocześnie, a nie kolejno.

W pierwszym kwartale 2023 roku Polkadot uruchomi para wątki, co znacznie zwiększy jego skalowalność. Czasy blokowania nie tylko zostaną skrócone o połowę, z 12 sekund do 6 sekund, ale prędkość transakcji powinna wzrosnąć od 100 do 1000 razy. Ten wzrost prędkości podniesie Polkadot z 1000 TPS do ponad 100 000 TPS, a potencjalnie nawet do 1 miliona TPS, co czyni projekt potężnym rywalem dla Ethereum. Te obiecujące liczby sprawiają, że DOT jest obecnie jedną z najlepszych kryptowalut do kupienia.

7. Filecoin (FIL) – Napędza przyszłość sztucznej inteligencji?

Ostatnim wyborem jako jedna z najlepszych kryptowalut na rok 2023 jest Filecoin . Filecoin to zdecentralizowana sieć pamięci masowej, która pozwala użytkownikom wynajmować nieużywane miejsce na dysku twardym, aby zdobywać tokeny FIL. Początkowo Filecoin został stworzony jako rozwiązanie dla branży scentralizowanego przechowywania danych, która jest pełna naciągania cen, oszustw, włamań i cenzury. Jednak Filecoin jest w rzeczywistości tego przeciwieństwem: to rynek ustala ceny, a zdecentralizowany charakter jego protokołu oznacza, że nieautoryzowany dostęp i cenzura są praktycznie niemożliwe.

Biorąc pod uwagę, że zapotrzebowanie na przechowywanie danych będzie rosło w nadchodzących latach, Filecoin jest tutaj idealnym rozwiązaniem. Przechowywanie danych za pomocą Filecoin kosztuje ułamek w porównaniu z dostawcami takimi jak Amazon Web Services lub Microsoft Azure i nie wymaga budowania większej liczby centrów danych. Przede wszystkim Filecoin może wkrótce dominować dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja wymaga do działania ogromnych ilości danych. Według dyrektora generalnego OpenAI , Sama Altmana, koszt pojedynczej odpowiedzi z ChatGPT to „prawdopodobnie jednocyfrowe centy”, czyli od 10 do 100 razy więcej niż koszt zwykłego wyszukiwania w sieci. Koszt ten odzwierciedla fakt, że moc obliczeniowa (i liczba serwerów) wymagana do generowania odpowiedzi AI jest ogromna. Dlatego Filecoin może być wykorzystywany przez firmy takie jak OpenAI do skalowania swoich produktów bez ponoszenia wygórowanych kosztów.

Ponieważ sztuczna inteligencja rozwija się szybciej niż wcześniej sądzono, ta potrzeba taniej pamięci masowej może nadejść raczej wcześniej niż później, być może nawet do końca 2023 r. W rezultacie Filecoin prawdopodobnie będzie nadal panował na rynku zdecentralizowanych pamięci masowych i jest jednym z top krypto do kupienia teraz.

Metacade (MCADE) to obecnie top krypto do kupienia

Nie wiadomo jeszcze, jak rok 2023 będzie wyglądał dla świata kryptowalut. Oczekuje się jednak, że Rezerwa Federalna wycofa podwyżki stóp procentowych w 2023 r., co może oznaczać koniec bessy na rynku kryptowalut. Kiedy tak się stanie, siedem kryptowalut z tej listy prawdopodobnie wystrzeli w górę, zwłaszcza biorąc pod uwagę wiele wspomnianych katalizatorów. Jednak Metacade wyróżnia się jako top krypto na rok 2023.

Dzięki potencjałowi do gwałtownego wzrostu w branży GameFi, wielu funkcjom społecznościowym, które z pewnością pokochają gracze, oraz udokumentowanym osiągnięciom w przyciąganiu inwestycji, Metacade jest gotowy na sukces w 2023 roku. Jeśli więc planujesz dołączyć do kogoś, kto mógłby się stać liderem gier P2E, to przestań dalej szukać. Zamiast tego sprawdź presale Metacade i odkryj, czego nie możesz przegapić!

