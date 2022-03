Aave uruchamia V3 swojego protokołu DeFi i rozszerza zasięg

Aave V3 sprawia, że wiodący pożyczkodawca DeFi rozszerza swoją działalność poza Avalanche, Ethereum i Polygon.

Aave, jedna z wiodących na rynku zdecentralizowanych platform finansowych (DeFi), ogłosiła wersję V3 swojego protokołu.

W trzeciej wersji Aave rozszerza swoją pulę płynności na sześć innych blockchainów, podała platforma w komunikacie.

Zgodnie z zapowiedzią, uruchomienie V3 umożliwia dostęp do funkcji protokołu pożyczkowego dla Avalanche, Polygon, Fantom, Optimism, Harmony i Arbitrium. Oprócz tych sześciu blockchainów, Aave zamierza wdrożyć najnowszą wersję swojego protokołu do sieci Ethereum.

"Aave V3 jest wynikiem ciągłej ewolucji wynikającej z zaangażowania społeczności i rozwoju ekosystemu" – powiedział Stani Kulechov, założyciel i dyrektor generalny Aave Companies.

Na temat tego, co dalej z protokołem DeFi, Kulechov dodał:

"V3 wprowadza nowych i istniejących członków społeczności Aave do udziału w Aave DAO, co będzie nadal kształtować przyszłość DeFi".

Według Aave, "V3 przynosi przełomowe nowe funkcje, które obejmują od zwiększonej wydajności kapitału po wzmocnioną decentralizację".

1/ Aave V3 is here! 👻

The most powerful version of the Aave Protocol to date, V3 brings groundbreaking new features than span from increased capital efficiency to enhanced decentralization. Read what's new in V3 in the thread below👇or visit https://t.co/H3jTyKRqNs to dive in! pic.twitter.com/LXzn7660nA

— Aave (@AaveAave) March 16, 2022