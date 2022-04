AEX, jedna z pierwszych giełd aktywów cyfrowych, wprowadziła do obrotu giełdowego FLUX – poinformowała giełda na swojej stronie internetowej. Para FLUX/USDT zostanie otwarta 16 kwietnia o godzinie 9:00 czasu UTC.

Przed oficjalnym otwarciem giełdy odbędą się następujące wydarzenia.

Depozyt

Podczas imprezy depozytowej użytkownicy będą mogli doładować netto dowolną ilość FLUX-ów, a nagrody zostaną wypłacone zgodnie z udziałem w doładowaniu netto. Całkowita pula nagród stanowi równowartość 5,600 USD w globalnych tokenach AEX (GAT). Nagrody będą naliczane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania zapasów.

Konkurs handlowy FLUX

Kolejnym wydarzeniem jest konkurs handlowy FLUX. W konkursie może wziąć udział każdy użytkownik, który dokonał transakcji na parze walutowej FLUX/USDT. Zwycięzca otrzyma równowartość 3,000 USD w GAT. Osoby, które zajmą miejsca od drugiego do piątego, podzielą się ekwiwalentem GAT w wysokości 3,000 USD.

Promocja na Telegramie

W przedostatnim wydarzeniu do wygrania jest 400 USD we FLUX, które podzielą między siebie dwie osoby. Będą one rywalizować w interakcji AMA Q&A w oficjalnej angielskojęzycznej grupie AEX na Telegramie.

Na koniec odbędzie się Oficjalna Promocja Grupowa FLUX, w ramach której użytkownicy oficjalnej grupy FLUX prześlą plakat wydarzenia FLUX do grupy projektowej i wypełnią formularz, aby podzielić się nagrodą w postaci airdropu FLUX o wartości 200 USD.

O AEX

Jako jedna z pierwszych giełd cyfrowych na świecie, AEX zawsze odgrywał kluczową rolę w handlu i obiegu tokenów. W ostatnich latach, wraz z rosnącym rozmiarem rynku i pojawieniem się różnych instrumentów pochodnych kryptowalut, AEX stopniowo zmieniał swoją pozycję z pierwotnej firmy pośredniczącej w transakcjach. AEX stał się globalnym dostawcą usług zarządzania aktywami cyfrowymi, który wspiera stabilną aprecjację aktywów i bezpieczne inwestycje.

O GAT

GAT to zglobalizowany uniwersalny token kredytowy wprowadzony na rynek przez AEX. W momencie pisania tego tekstu jego cena wynosiła 0,06 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu 29,3 mln USD.

O FLUX

Flux jest odzwierciedleniem najnowszej generacji skalowalnej i zdecentralizowanej infrastruktury chmury. Pozwala ona użytkownikom na tworzenie, zarządzanie i uruchamianie aplikacji na wielu serwerach.

Ekosystem Flux jest w pełni operacyjnym pakietem zdecentralizowanych usług obliczeniowych i rozwiązań opartych na technologii BaaS, która oferuje interoperacyjne i zdecentralizowane środowisko programistyczne podobne do AWS.

W momencie pisania tego tekstu kurs FLUX wynosił 1,48 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wyniósł 11,6 mln USD.