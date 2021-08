Wdrożone już na Ethereum, Binance Smart Chain i Polygon, 1inch korzysta teraz ze stacka skalowalności Optimism dla Ethereum

Agregator zdecentralizowanych giełd (DEX) 1inch poinformował wczoraj o implementacji Optimistic Ethereum (OΞ) – rozwiązania 2. warstwy Ethereum stworzonego przez Optimism.

Platforma 1inch pozwala użytkownikom na korzystanie z najbardziej wydajnych kanałó do dokonywania swapów kryptowalutowych poprzez agregowanie płynności z wielu różnych DEX-ów. Protokół jest już dostępny w Ethereum, Binance Smart Chain oraz sieci Polygon i nadal trwają prace nad jego rozwojem.

1/

After gathering all powers of #Ethereum, #BSC and #Polygon, the #1inch mascot directed his gaze to the edge of the #DeFi world.

A pink bolt of lightning flashed on the horizon, and he suddenly felt that another rift in the fabric of reality took its shape somewhere near him. pic.twitter.com/vQDz4JZgHt

— 1inch Network (@1inch) August 17, 2021