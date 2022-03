Jeśli zastanawiasz się nad dodaniem Algorand (ALGO) do swojego portfela, to najbliższe dni mogą przynieść kilka dobrych okazji do kupna. Dotyczy to zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych inwestycji. Zanim jednak przejdziemy do analizy, oto najważniejsze fakty:

Algorand wzrósł o prawie 20% w ciągu ostatnich około 5 dni.

Bycza passa będzie kontynuowana, a inwestorzy mogą się w nią wkupić.

Istnieje kilka stref kupna, które można rozważyć, aby uzyskać przyzwoite zyski.

Źródło danych: Tradingview

Algorand (ALGO) – Strefy kupna do obserwacji

Po gwałtownym wzroście kursu w ciągu ostatnich kilku dni, Algorand napotkał potężny opór na poziomie 0,9 USD. W rzeczywistości wydaje się, że cena zatrzymała się w tym miejscu, ale moneta nieustannie testuje tę strefę w bardzo silny sposób. Oczekujemy, że pojawi się byczy impet, który przeniesie akcję cenową powyżej 0,9 USD.

Kiedy to nastąpi, będzie to dobry moment na zakup. Jeśli jednak nie chcesz ryzykować odwrócenia trendu, możesz obserwować poziom 1,1 USD. Po 0,9 USD, następnym poważnym testem dla ALGO będzie właśnie ten próg. Jeśli rzeczywiście moneta będzie w stanie wznieść się ponad ten poziom, to w najbliższym czasie prawdopodobnie przekroczy 1,4 USD.

Jednakże, ta bycza teza stanie się nieaktualna, jeśli ALGO spadnie poniżej 0,8 USD. Nie sądzimy jednak, aby stało się to w najbliższych dniach, chyba że coś poważnego wydarzy się na szerszym rynku kryptowalut.

Czy warto kupić Algorand (ALGO)?

Algorand (ALGO) ma za sobą bardzo zmienny okres od momentu debiutu na rynku w 2019 roku. Moneta spadła znacznie poniżej swojej ceny ICO, która wynosiła 2,4 USD. Nadal jednak istnieje wiele możliwości, które Algorand może zaoferować.

Jest prawdopodobne, że moneta odzyska część tego impetu wzrostowego i odzyska cenę 2,4 USD przed końcem roku. Będzie to ponad 100% wzrost w stosunku do obecnej ceny.