Algorand (ALGO) ma szansę wzrosnąć o nawet 60%

Algorand (ALGO) stał się jedną z najbardziej stabilnych monet na rynku. Pomimo zwiększonej presji udało się jej utrzymać kluczową strefę wsparcia. Obecnie wygląda na to, że cena dotarła do ważnego punktu przecięcia, który może zapoczątkować 60% rajd.

ALGO znalazło silne wsparcie na poziomie 0,675 USD.

Moneta znalazła się również w ważnym punkcie przecięcia płynności i wsparcia.

Może to wywołać masową hossę, która w najbliższym czasie przyniesie wzrost o ponad 60%.

Źródło danych: Tradingview

Algorand (ALGO) – Czego spodziewać się dalej

Kluczem dla ALGO jest obecnie wsparcie na poziomie 0,675 USD. Jeśli byki je utrzymają, wówczas możemy być świadkami bardzo dobrej passy. W tej chwili Algorand notowany jest na poziomie 0,693 USD, czyli relatywnie powyżej wspomnianego wsparcia.

Co ważniejsze, poniżej strefy wsparcia 0,675 USD znajduje się coś, co nazywamy płynnością sell-stop, która uformowała się w połowie 2021 roku. Ten poziom płynności stanie się bardziej decydujący. Jeśli tak się stanie, istnieje prawdopodobieństwo, że ALGO przebije się powyżej 1 USD lub wyżej.

Będzie to znaczący krok w kierunku odzyskania części strat, które moneta odnotowała w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. W końcu ALGO wciąż pozostaje 78% niżej w porównaniu do maksimów z listopada 2021 roku.

Istnieje jednak również pewne ryzyko spadkowe. Jednakże, nawet jeśli ALGO przełamie wsparcie na poziomie 0,675 USD, to i tak może dojść do 60% rajdu. Jedyny sposób, w jaki trend wzrostowy mógłby zostać unieważniony, to spadek monety poniżej 0,62 USD.

Czy warto kupić Algorand (ALGO)?

Ogromny spadek kursu Algorand (ALGO) nie jest zaskoczeniem. W dużej mierze nie ma to nic wspólnego z fundamentami, ale bardziej z szerszą presją na rynku.

Gdy nastroje zaczną się poprawiać, ALGO odzyska swoje dni świetności. Do końca 2022 roku moneta może osiągnąć poziom 5 USD. Jest to więc coś, na co każdy inwestor powinien zwrócić uwagę.