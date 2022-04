Algorand (ALGO) przygotowuje się do 17% zwyżki

Algorand (ALGO) oczekuje na silne odbicie w górę w ramach konsolidacji. Altcoin spadał przez dwa dni z rzędu i istniały obawy, że może nastąpić fala spadkowa. Jednak jak na razie kurs ustabilizował się i zapowiada się kolejny rajd. Oto szczegóły:

Algorand uformował interesującą formację odwróconej głowy i ramion na swoim wykresie dziennym.

Sugeruje to, że silne cofnięcie w górę jest bardzo prawdopodobne.

Jeśli tak się stanie, Algorand może wzrosnąć o 17%.

Źródło danych: Tradingview

Algorand (ALGO) – Przesłanki do zwyżki

Po lekkim osłabieniu na początku tygodnia obserwujemy silną konsolidację ceny Algorand. Oznacza to, że moneta próbuje znaleźć popyt i jako taka uformowała na wykresie interesującą odwróconą formację głowy i ramion.

Zazwyczaj sugeruje to, że możliwe jest cofnięcie w górę. Kiedy to nastąpi, ALGO może przetestować poziom 0,9 USD, co przyniesie wzrost od 17% do 25%. Poza tym, ALGO nadal utrzymuje ważne poziomy wsparcia.

Nawet po ostatnich spadkach, moneta nadal pozostaje znacznie powyżej poziomu 0,76 USD, co jest dużym plusem. Tak długo, jak byki utrzymają to wsparcie, średnioterminowe perspektywy dla ALGO pozostaną pozytywne. Ponadto, nawet jeśli poziom 0,76 USD zostanie przełamany, nadal będzie istniała możliwość kontynuowania rajdu w kierunku 0,9 USD. Wynika to z faktu, że ALGO nadal będzie znajdować się w kluczowej strefie popytu.

Czy warto kupić ALGO?

Jak na razie perspektywy są bycze, a wzrost jest wystarczający do osiągnięcia 17% zwyżki w najbliższym czasie. Zatem kupowanie teraz nadal ma sens. Jednak osoby, które nadal nie są pewne, mogą poczekać na przełamanie wsparcia na poziomie 0,76 USD przed wejściem. Nadal będzie to dobra strefa popytu.