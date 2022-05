Po ogłoszeniu, że Algorand stał się oficjalnym blockchainem FIFA, nastąpił szalony rajd. Oprócz zwiększenia wartości o prawie jedną piątą, token odnotował wzrost wolumenu obrotów o 386%.

Jeśli interesują Cię wyjątkowe cechy i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić Algorand, to dobrze trafiłeś.

Najlepsze miejsca do kupienia Algorand

Czym jest Algorand?

Algorand jest zdecentralizowaną, samowystarczalną i opartą na blockchainie siecią, która wspiera szeroką gamę zastosowań. Jest skalowalna, bezpieczna i wydajna, co uzasadnia decyzję FIFA o wyborze jej jako oficjalnego partnera blockchain.

Algorand jest w stanie wspierać obliczenia, które wymagają gwarancji wydajności w celu budowania nowych form zaufania.

Projekt został stworzony w celu zwiększenia wydajności i szybkości w odpowiedzi na powolne transakcje w Bitcoinie i innych starszych blockchainach.

Algorand wiąże się z niskimi opłatami transakcyjnymi. Jest oparty na protokole blockchain typu proof-of-stake (PoS) bez zezwoleń i z tego powodu nie jest możliwe jego wydobycie.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kurs kryptowalut, nie powinieneś podejmować żadnych decyzji wpływających na Twoje finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Prognoza cenowa Algorand

Według PricePrediction.net, przyszłość Algorandu rysuje się w jasnych barwach. Ich zdaniem w 2023 roku wzrośnie on do co najmniej 1,36 USD, czyli prawie dwukrotnie więcej niż obecnie. W tym samym roku może osiągnąć maksymalny poziom 1,64 USD.

W 2024 roku kurs ma wynieść co najmniej 1,97 USD. Maksymalny poziom, jaki może osiągnąć, to 2,38 USD, a średnia cena handlowa może wynieść 2,04 USD. W 2025 roku cena 1 ALGO ma osiągnąć przynajmniej 2,89 USD.

