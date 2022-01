Rynek kryptowalut jest znany z tego, że dosłownie z dnia na dzień czyni ludzi bogatymi. W rzeczywistości rok 2021 był rokiem kryptowalut, w którym większość altcoinów ustanowiła rekordowe rekordy pod względem wzrostu. Jednak na początku 2022 roku większość z tych tokenów straciła impet. Czy można jednak wzbogacić się na altcoinach? Oto kilka najważniejszych informacji:

Altcoiny pokazały, że mają największy potencjał wzrostu w porównaniu do tradycyjnych tokenów, takich jak Bitcoin i inne.

W 2021 roku niektóre altcoiny odnotowały wzrosty o ponad 10,000%, a popyt na nie wzrastał przez cały rok.

Altcoiny oferują również jedne z najciekawszych projektów blockchain na świecie w tej chwili.

Cóż, jeśli chcesz się wzbogacić na altcoinach, poniżej znajdują się dwa niedoceniane tokeny, które możesz rozważyć:

Anchor Protocol (ANC)

Anchor Protocol (ANC) to innowacyjny projekt DeFi, który jest zbudowany na sieci Terra. Został zaprojektowany, aby zaoferować bezproblemowy dostęp do zestawu produktów DeFi z lepszymi prędkościami i wydajnością. To, co czyni ten projekt ekscytującym, to fakt, że jest on wciąż niedoszacowany.

Źródło danych: Tradingview.com

Warto również wspomnieć, że sieć Terra, na której jest zbudowany jest altcoin to również interesujący projekt. ANC posiada również wiele w TVL, co sprawia, że jest to przyzwoity wybór dla przyszłego wzrostu. W momencie pisania tego tekstu, moneta była notowana na poziomie 2,23 USD z kapitalizacją rynkową wynoszącą około 465 milionów USD. Jeśli szukasz przyzwoitego projektu DeFi na przyszłość, warto go rozważyć.

Provenance Blockchain