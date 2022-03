AltSwitch zwyżkuje dziś o 90%: oto gdzie kupić ALTS

Stwierdzenie, że AltSwitch przeżywa rozkwit, byłoby niedopowiedzeniem. Projekt przekroczył milionową kapitalizację rynkową, zaprezentował portfel sprzętowy i zawarł szereg lukratywnych umów partnerskich na targach AIBC UAE 2022, które przyciągają czołowe postacie ze świata nowych technologii.

Nie szukaj dalej niż ten krótki artykuł, aby dowiedzieć się czym jest AltSwitch, czy warto w niego inwestować i gdzie można tego dokonać.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić AltSwitch

Ponieważ ALTS jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić ALTS za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić ALTS już teraz, wykonaj następujące kroki:

1. Kup BNB na regulowanej giełdzie lub platformie brokerskiej, np. Binance ›

Sugerujemy Binance, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

2. Wyślij BNB do kompatybilnego portfela, takiego jak Trust Wallet lub MetaMask

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

3. Podłącz swój portfel do DEX-a SushiSwap

Udaj się do SushiSwap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

4. Możesz teraz zamienić swoje BNB na ALTS

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym ALTS.

Czym jest AltSwitch?

AltSwitch ma być "matką" wszystkich przyszłych aplikacji i usług Web3, które będą generować przychody i nagrody dla użytkowników. Jest to unikalny token nagradzania BSC, który daje posiadaczom pełną kontrolę nad monetą, w której otrzymują nagrody.

Posiadacze ALTS otrzymują dostęp do nagród z dowolnych aktywów kryptowalutowych notowanych na Binance Smart Chain. Wkrótce będą mieli również dostęp do wielu innych tokenów.

Czy warto kupić AltSwitch już dziś?

AltSwitch może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązania należy przeczytać co najmniej kilka prognoz cenowych od wiodących analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Prognoza cenowa AltSwitch

Price Prediction jest umiarkowanie optymistyczny. Przewiduje, że moneta osiągnie maksimum 0,003 USD w przyszłym roku. Nie jest to zbyt imponujące, ponieważ obecnie jest warta 0,002 USD. Ich zdaniem najwyższy poziom, do którego może wzrosnąć moneta w 2024 roku to 0,004 USD.

W 2025 roku ALTS może być wart średnio 0,005 USD i wzrosnąć do 0,006 USD.

AltSwitch w mediach społecznościowych