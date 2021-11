AMP wciąż zwyżkuje po wprowadzeniu na Binance: oto gdzie kupić AMP

AMP był wprowadzony na Binance w zeszłym tygodniu, po czym jego cena osiągnęła 0,06 USD. Dzisiejsza cena wynosi 0,066 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wyniósł 293 mln USD. Cena tokena wciąż rośnie i w ciągu ostatniej doby wzmocniła się o 0,28%.

Jeśli interesują Cię unikalne funkcje i chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach zakupu AMP to trafiłeś we właściwe miejsce.

AMP jest opisywany jako nowy cyfrowy token zabezpieczający, oferujący natychmiastowe i weryfikowalne gwarancje dla każdego rodzaju transferu wartości. Korzystając z AMP, sieci takie jak Flexa mogą szybko i trwale zabezpieczyć transakcje w szerokiej gamie przypadków użycia związanych z aktywami.

Coin Quora zauważa RSI na poziomie 58,24, co oznacza, że moneta jest niemal wyprzedana. Nie inwestuj więcej niż możesz sobie pozwolić stracić.

Coin Quora przewiduje, że biorąc pod uwagę obecny trend AMP osiągnie poziom 0,095 USD do końca 2022 roku. W pierwszej połowie przyszłego roku ma osiągnąć kurs 0,1 USD. Następnie doświadczy lekkiego spadku i będzie notowana w okolicach 0,095 USD.

Did you know that Amp is the collateral that makes Flexa payments instant? More than $1.2 billion worth of $AMP is currently being staked by people all over the globe to back each and every Flexa payment. #Amp101 https://t.co/RahT5SNHLh pic.twitter.com/s27UTQp8pe

— Flexa (@FlexaHQ) June 7, 2021