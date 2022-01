Kryptowaluty były w ostatnich tygodniach narażone na straty, podążając za trendem spadkowym na rynkach akcji w związku z powszechną wyprzedażą, której powodem była inflacja i polityka monetarna banków centralnych.

Na rynku kryptowalut łączna kapitalizacja rynkowa spadła z rekordowych 3 bilionów dolarów pod koniec zeszłego roku, osiągając obecnie poziom około 1,7 biliona dolarów. Tymczasem większość kryptowalut straciła ponad połowę swojej wartości w dolarach amerykańskich od początku szerszego spadku na rynku w listopadzie.

Jednak pomimo negatywnych perspektyw na rynkach, analityk kryptowalut Justin Bennett uważa, że hossa jeszcze się nie skończyła.

W komentarzach przedstawionych w czasie, gdy Bitcoin i inne kryptowaluty walczyły o odbicie od najniższych poziomów w tym tygodniu, Bennett zauważył, że możliwe jest "jeszcze jedno tąpnięcie" przed kolejną korektą. Jego zdaniem, ten drugi scenariusz będzie miał miejsce pod koniec 2022 roku lub na początku przyszłego roku.

"Nie sądzę, że hossa na kryptowalutach dobiegła końca. Rynki nie załamują się, gdy wszyscy tego oczekują, a w tej chwili wszyscy się tego spodziewają" – powiedział analityk.

I don't think the #crypto bull market has ended.

Markets don't crash when everyone expects them to, and right now, everyone expects it.

My base case is for one more melt-up this year, followed by a correction in either late 2022 or 2023.$BTC

— Justin Bennett (@JustinBennettFX) January 26, 2022