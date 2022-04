Bitcoin nie zdołał ponownie umocnić się powyżej poziomu 40,000 USD po wczorajszym krótkim wzroście, który doprowadził go do maksimów na poziomie 40,280 USD. Dzisiejsze działania rynkowe spowodowały, że BTC spadł do najniższego poziomu 38,750 USD, chociaż według danych CoinGecko benchmarkowa kryptowaluta jest obecnie notowana nieco powyżej 39,000 USD.

Negatywny ruch obserwowany jest również na pozostałych rynkach, gdzie całkowita kapitalizacja rynkowa spadła o 1,8%. Ethereum, druga pod względem kapitalizacji rynkowej kryptowaluta, straciła 1,5% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Obawy przed recesją mogą pomóc ryzykownym aktywom

Obecne problemy Bitcoina pokrywają się również z piątkowym spowolnieniem na giełdzie, gdy akcje gigantów technologicznych Amazon i Apple spadły po tym, jak dzień wcześniej przedstawiły swoje raporty o wynikach. Indeks S&P 500 zniżkował o 1% we wczesnych godzinach porannych, podczas gdy Dow Jones Industrial Average spadł o 0,4%, a Nasdaq Composite stracił 0,7%.

Wzrost zmienności prawdopodobnie spowoduje dalsze straty w obliczu obaw związanych z zacieśnieniem polityki monetarnej przez amerykańską Rezerwę Federalną. Oczekuje się, że Fed, którego posiedzenie odbędzie się w przyszłym tygodniu, podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych, co zdaniem obserwatorów rynku może wpłynąć na ożywienie gospodarcze.

GlobalBlock, sugeruje, że możliwość podwyżki stóp procentowych i nadmiernego zaostrzenia polityki monetarnej przez Fed może pogłębić spadek gospodarczy i stanowić byczy sygnał dla Bitcoina.

W notatce udostępnionej za pośrednictwem poczty elektronicznej w piątek, Sotiriou powiedział:

„PKB USA skurczył się o 1,4% w I kwartale 2022 roku w miarę narastania obaw przed recesją. Moim zdaniem jest to korzystne dla aktywów ryzykownych, takich jak Bitcoin i akcje, ponieważ Rezerwa Federalna może stać się mniej jastrzębia, aby uniknąć recesji”.

Spadek PKB o 1,4% w ujęciu rocznym w pierwszym kwartale 2022 roku jest pierwszym tak dużym skurczeniem się PKB od drugiego kwartału 2020 roku.

Najbliższe perspektywy Bitcoina

Na uwagę inwestorów zasługuje jednak fakt, że korelacja pomiędzy Bitcoinem a akcjami wzrosła w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

W związku z tym, spadki na rynkach akcji wynikające z niepokoju związanego z zawirowaniami geopolitycznymi i świeżymi wybuchami epidemii COVID mogą pociągnąć kurs BTC niżej.

Z drugiej strony, wzrostowy impet na rynku akcji może również pomóc Bitcoinowi przebić się ponad najbliższe poziomy oporu.