Inwazja Rosji na Ukrainę doprowadziła do kaskady wydarzeń, które w taki czy inny sposób pomogły rzucić światło na kryptowaluty.

Jeśli przyjrzeć się temu zjawisku, widzimy sankcje, które zamykają Moskwę w gospodarczym uścisku, co pogarsza jeszcze zakaz sprzedaży rosyjskiej ropy i liczne firmy opuszczające rosyjski rynek.

Jednocześnie Rosjanie mają trudności z przeniesieniem swoich pieniędzy do kryptowalut.

Dzieje się tak dlatego, że rubel osunął się na dno, sankcje uderzyły w banki, a giganci płatniczy, tacy jak Visa, Mastercard i PayPal, zablokowali transakcje inicjowane z terytorium tego kraju.

"Myślę, że możemy mówić o roku 2022 jako o roku wielkiego katalizatora dla kryptowalut, ponieważ to, co zrobiły rządy, w rzeczywistości wymusiło ich adopcję" – powiedział Ran Neuner, gospodarz programu CNBC Crypto Trader.

W rozmowie z Al Jazeera Neuner dodał, że to, co zrobiły rządy, zwłaszcza w związku z sankcjami, zmusza ludzi do szukania nowych rozwiązań.

Uważa on cały ten zakaz i zawieszenie za "niedorzeczne" – nawiązując do zawieszenia usług w Rosji przez Visę i Mastercard, a także innych dostawców płatności.

Według niego (cytowanego przez Al Jazeera) wydarzenia te zmuszą ludzi do szukania alternatywnego systemu finansowego – w tym przypadku wolności finansowej kryptowalut.

Giełdy kryptowalut są niechętne wprowadzeniu całkowitego zakazu

Giełdy kryptowalutowe – Binance, Coinbase i Kraken – do tej pory odmawiały wprowadzenia całkowitego zakazu dla rosyjskich użytkowników. Jednak, jak powiedział dyrektor generalny Coinbase Brian Armstrong w zeszłym tygodniu, nawet one mogą być zmuszone do przestrzegania zasad, jeśli będzie to konieczne.

"Niektórzy zwykli Rosjanie używają kryptowalut jako koła ratunkowego po tym jak ich waluta się załamała. Wielu z nich prawdopodobnie sprzeciwia się temu, co robi ich kraj, a zakaz mógłby zaszkodzić również im". Jeśli jednak rząd USA zdecyduje się na wprowadzenie zakazu, będziemy oczywiście przestrzegać tych przepisów" – powiedział w zeszłym tygodniu szef Coinbase .

Dlatego też giełdy sprawdzają konta, aby zablokować tylko te, które mogą pomóc w omijaniu sankcji. Coinbase powiedział we wtorek, że zablokuje 25,000 takich kont.

Jest to niewielka liczba, biorąc pod uwagę, że istnieje ponad 17 milionów posiadaczy kryptowalut, ale mimo to, zakaz na wszystkich głównych giełdach mógłby zaszkodzić milionom.