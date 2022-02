Analityk twierdzi, że luty może przynieść zieloną świecę, jeśli 37,000 USD utrzyma się jako kluczowe miesięczne wsparcie, co może potencjalnie otworzyć drogę do 50,000 USD.

Cena Bitcoina nie zdołała w tym tygodniu przebić się powyżej 39,000 USD, odbijając się od tego poziomu wiele razy od czasu wzrostu z najniższych poziomów 33,000 USD w zeszłym tygodniu.

BTC spada obecnie o 2% i zmierza do ponownego przetestowania wsparcia na poziomie 38,000 USD, który, jeśli się nie utrzyma, może spowodować dalszy spadek kursu flagowej kryptowaluty.

Pseudonimiczny handlowiec i analityk Rekt Capital twierdzi, że spadki utrzymują BitcoinA w fazie konsolidacji, ze wsparciem i oporem na dwóch wykładniczych średnich kroczących (EMA) na wykresie tygodniowym.

Według niego cena Bitcoina spadła poniżej dwóch EMA, które z punktu widzenia makro reprezentują obszar średniego zasięgu.

„Odkąd BTC stracił swój obszar średniego zasięgu jako wsparcie… [to] powrócił do obszaru niskiego zakresu makro (kolor zielony). Jednak w ujęciu makro BTC nadal konsoliduje się między 28,000 a 68,000 USD (zielono-czerwony)”, zauważył w tweecie udostępnionym w środę.

Wykres przedstawiający cenę BTC poniżej dwóch EMA. Źródło: Rekt Capital na Twitterze .

On the micro scale, #BTC has broken down from the micro-range formed by the two EMAs

This EMA-formed range figured as the macro Mid-Range

Because macro-wise, $BTC is still just consolidating inside its Re-Accumulation range ($28000-$68000; green-red)#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/QWbRHwVS24

— Rekt Capital (@rektcapital) January 9, 2022