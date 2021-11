W szerokiej analizie kilku topowych altcoinów z największym potencjałem na przyszłość analityk uważa, że wzrost w ekosystemie protokołu Oracle może katalizować ogromne zwyżki cen tokena LINK.

Podobnie jak w przypadku Chainlink, Aaron jest byczo nastawiony do Crypto.com (CRO), Injective Protocol (INJ), Sandbox (SAND) i Binance Coin (BNB). Zauważa, że altcoiny te są na fali pod względem rozwoju sieci, a świeży wzrost rynku kryptowalutowego może spowodować, że osiągną one nowe szczyty.

Cena Chainlink spadła o prawie 20% w ciągu ostatnich siedmiu dni i obecnie oscyluje wokół 28,31 USD. Według CoinGecko, token spadł o prawie 47% od momentu osiągnięcia rekordowego poziomu wynoszącego 52,70 USD, który miał miejsce 10 maja tego roku.

Patrząc na dynamikę zmian w ciągu dnia, LINK próbuje otrząsnąć się z opresji osiągając 2% wzrost, choć ogólny obraz jest stłumiony przez spadki na całym rynku kryptowalut.

Pomimo tego Arnold twierdzi, że Chainlink ma potencjał, aby odnotować trwały wzrost cen. W filmie na YouTube opublikowanym 18 listopada analityk zauważa, że błędem byłoby spisywanie LINK na straty.

"Nie wydaje mi się, żeby Chainlink miał odejść w niepamięć w najbliższym czasie, szczególnie jeśli spojrzymy na jego ekosystem" – powiedział.

Analityk twierdzi, że klasyfikujący się na 16 miejscu w rankingu kryptowalut projekt o wartości 13 miliardów USD wzrósł monumentalnie w trzecim kwartale i plasuje się znacznie powyżej większości projektów w tym samym sektorze protokołów opartych na blockchainie.

With over 250 new projects now #PoweredByChainlink —from top dApps to data providers, node operators, and enterprises—the #blockchain ecosystem is realizing the power of oracles for unlocking smart contract innovation. pic.twitter.com/4DjyJS45kV

15 listopada kurs LINK wynosił około 34 USD, a firma Santiment zajmująca się śledzeniem danych dotyczących łańcucha ujawniła, że inwestorzy LINK wykorzystały spadek cen, aby znacząco powiększyć swoje udziały.

🔗 There are currently 64 addresses that hold between 1M and 10M $LINK. In just the last 4 days, these whale wallets have added 1.89% of the #Chainlink supply to their cumulative bags. They're now up to 18.01% of the total supply, a new #AllTimeHigh held. https://t.co/8xnV848Y5Z pic.twitter.com/y5QtZRDoz0

— Santiment (@santimentfeed) November 15, 2021