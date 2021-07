BTC, ETH i XTZ odbiły się powyżej krytycznych poziomów wsparcia, ale wciąż podatne są na niedźwiedzią presję

Kurs Ethereum w tym roku pozostaje silnie skorelowany z BTC, a czwartkowy wzrost tego ostatniego spowodował również wzrosty na parze ETH/USD, sprawiając, że cena Etheru przekroczyła 2 000 USD.

Popularny trader kryptowalut Michael van de Poppe sugeruje, że odzyskanie przez Bitcoin wsparcia na poziomie 31 000 USD może być wsparciem dla jego wzrostu do 40 000 USD. Tymczasem powrót byczego trendu na wykresie BTC może spowodować, że altcoiny również zyskają ponad 80% w najbliższym czasie.

If we look at the price action of #Bitcoin, we can clearly see and state that we're holding above $31K.

If that sustains, and the market grants a higher low, I think we've found a temporary bottom & we'll test $40K.

This would lead #altcoins to run 80-150% from here. pic.twitter.com/Zrpq8zOJvJ

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 22, 2021