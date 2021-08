O ile byki utrzymują kontrolę powyżej 38 tys. USD, cena BTC może spaść do 36 tys. USD, jeśli niedźwiedzie zdołają przebić kluczowy poziom wsparcia na wykresie dziennym

Bitcoin (BTC) wzrósł w ciągu ostatnich 24 godzin o 3,6%, podczas gdy byki zmagają się z presją sprzedaży pomimo optymizmu co do możliwości ponownego przełamania bariery 40 tys. dolarów i osiągnięcia szczytów z zeszłego tygodnia w wysokości 42 629 USD.

Cena Bitcoina podskoczyła wczoraj o 4% na skutek pozytywnych komentarzy przewodniczącego amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Gary'ego Genslera na temat wiodącej kryptowaluty. W rozmowie z CNBC, Gensler powiedział, że jest „zwolennikiem innowacji” i popiera korzystne regulacje dotyczące kryptowalut, mające pomóc branży w rozwoju.

W chwili pisania artykułu, cena Bitcoina oscyluje wokół 39 405 USD, z łączną stratą wynoszącą 2,2% w skali tygodnia. W 24-godzinnym interwale czasowym, para BTC/USD porusza się w zakresie od 37 703 $ do 39 979 $. Wskazuje to, że niedźwiedzie nie odpuszczają łatwo wzrostów osiągniętych przez byki, co widać po akcji cenowej z czwartkowych godzin porannych.

Według pseudonimowego analityka kryptowalut pod nickiem Rekt Capital, Bitcoin musi przebić 40 tys. USD, by móc liczyć na dalszy wzrost, chociaż nadal możliwe jest cofnięcie się do minimum na poziomie 36 tys. USD lub niższej.

If this recent #BTC bounce is merely a relief rally to flip the 200-day EMA back into resistance…

Then $BTC could pullback towards the blue 50-day EMA

The 50 DEMA is another EMA that has historically proven to be useful in supporting Bull Market uptrends#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/AWwP5jomvv

— Rekt Capital (@rektcapital) August 4, 2021