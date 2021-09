Polkadot (DOT), Dogecoin (DOGE) i Chainlink (LINK) prawdopodobnie znów przetestują wsparcie, zanim osiągną wzrost

Perspektywy cenowe DOGE, LINK i DOT sugerują, że byki stoją w obliczu nowej presji spadkowej, nawet mimo zmagań Bitcoina w pobliżu poziomu 45 tys. dolarów. Jednak według analityka technicznego o pseudonimie Crypto Capo rynek jest jeszcze na szczycie, a ceny większości kryptowalut na koniec roku będą wyższe niż obecnie.

Take a screenshot of the current cryptocurrency prices and compare them with EOY prices.

The upside will be huge.

— il Capo Of $NOIA (@CryptoCapo_) September 23, 2021