Cena Cardano wzrosła o 5% i może podskoczyć o kolejne 24%, aby osiągnąć długoterminową linię oporu na poziomie 1,48 USD

Podobnie jak większość rynku kryptowalut, Cardano (ADA) stara się wybić ponad krytyczne wsparcie po wyprzedaży, jaka miała miejsce w tym tygodniu. Cena ADA wzrosła dziś rano o 5%, kontynuując 10% wzrost odnotowany w środę.

W chwili pisania artykułu, Cardano sprzedawane jest po około 1,19 USD, podczas gdy celem byków jest 1,20 USD.

Skok powyżej 1,30 USD będzie zdecydowanie pozytywnym impulsem, zwłaszcza że Cardano jest coraz bliżej nadchodzącego wprowadzenia aktualizacji Goguen. Funkcjonalność inteligentnych kontraktów, wysoka aktywność w łańcuchu i rosnący stosunek wartości sieci do transakcji (NVT) mogą znacząco odmienić akcję cenową na korzyść byków i spowodować, że cena ADA doświadczy wzrostów w krótkim okresie.

Sentyment na szerszym rynku może jednak również odgrywać rolę w krótkoterminowych wynikach ADA. Prawdopodobnie stanie się tak, jeśli Bitcoin nie utrzyma wsparcia powyżej 32 tys. USD, a niedźwiedzi sentyment stanie się jeszcze silniejszy.

📈 With #Bitcoin back to $32.1k after falling to $29.4k, #buythedip has been the mantra in #crypto this week. Our data is also pointing to an uptick in #bearmarket discussions, as traders debate whether we've pivoted into one after these major declines. https://t.co/kHG2ewtRSG pic.twitter.com/LL8YU3x8Tm

— Santiment (@santimentfeed) July 22, 2021