Analiza: Ethereum może wkrótce spaść do 2650 USD

Cena Ethereum nadal się wycofywała, ponieważ inwestorzy wciąż martwili się o rosnące rentowności obligacji. ETH spadła do dolnego poziomu 2960 USD, który był najniższym poziomem od 24 marca. Z najwyższego poziomu w tym miesiącu spadła o ponad 16%.

Nadchodząca inflacja w USA

Z Ethereum nie dzieje się nic złego. W rzeczywistości liczba transakcji w jego sieci w ciągu ostatnich kilku miesięcy utrzymuje się na stałym poziomie. DeFi, gry i niewymienialne tokeny (NFT) radzą sobie umiarkowanie dobrze.

W tym samym czasie trwa przejście z sieci proof-of-work (PoW) na proof-of-stake (PoS). W poniedziałek deweloperzy ogłosili, że pierwszy shadow fork mainnetu został uruchomiony, a testy sieci były kontynuowane.

W sumie analitycy spodziewają się, że połączenie istniejącego ekosystemu Ethereum z łańcuchem beacon zostanie zakończone w czerwcu tego roku. Będzie to ważny kamień milowy, który doprowadzi do znacznego wzrostu wydajności aplikacji zbudowanych w blockchainie Ethereum.

Główny powód, dla którego cena Ethereum spada, jest związany z obrazem makro. Wyniki rynku obligacji sygnalizują, że Fed będzie nadal znacząco podnosił stopy procentowe w nadchodzących miesiącach.

Opublikowane w zeszłym tygodniu minutki Fedu pokazały, że więcej członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) jest otwartych na dalsze zacieśnianie. Niektórzy z nich, w tym Lael Brainard, uznali, że konieczne są kolejne podwyżki i zacieśnianie ilościowe.

Najnowsze dane o inflacji w USA, które ukażą się we wtorek, dadzą sygnał, jak agresywny będzie Fed. Ekonomiści spodziewają się, że dane te pokażą, iż główna inflacja konsumencka wzrosła do 8,4%, a inflacja bazowa do 6,6%.

Jeśli dane te będą wyższe, będzie to sygnał, że Fed będzie bardziej agresywny. Ten jastrzębi ton wyjaśnia, dlaczego ceny Bitcoina, Ethereum i indeksu Nasdaq 100 gwałtownie spadły.

Prognoza cenowa Ethereum

Wykres dzienny pokazuje, że cena ETH w ciągu ostatnich kilku dni znajdowała się w silnym trendzie niedźwiedzim. Moneta przesunęła się poniżej górnej krawędzi kanału wzrostowego. Przesunęła się również nieco poniżej 25-dniowej i 50-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy wskaźnik siły względnej (RSI) przesunął się poniżej poziomu wyprzedania.

Dlatego też cena Ethereum będzie prawdopodobnie nadal spadać, ponieważ niedźwiedzie celują w dolną krawędź kanału na poziomie około 2650 USD. Ruch powyżej górnej części kanału unieważni ten scenariusz.