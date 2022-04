ANC, 93. co do wielkości moneta pod względem kapitalizacji rynkowej, po długim rajdzie zaczyna tracić na wartości. W momencie pisania tego tekstu moneta spadła o prawie 10%.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czym jest ANC, czy może przynieść dobre zyski i jakie są najlepsze miejsca, w których można go kupić, to dobrze trafiłeś.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić ANC

KuCoin

Czym jest ANC?

Anchor Protocol to protokół udzielania i pożyczania na platformie Terra, który oferuje wysoki zysk z depozytów stablecoinów. Gwałtowny wzrost popularności stablecoinów doprowadził do odpowiedniego wzrostu ceny tokena ANC. Obecnie zwyżki te zaczynają się zmniejszać.

W Anchor pożyczkobiorcy mogą przekształcić zabezpieczenie LUNA w produktywne aktywa bez utraty kontroli. Pożyczkodawcy mogą deponować swoje UST i zarabiać na atrakcyjnych stopach procentowych swoich inwestycji, jednocześnie korzystając z niskiej zmienności.

Anchor Protocol przyciągnął inwestorów niechętnych do podejmowania ryzyka, poszukujących stabilnych i wysokodochodowych inwestycji, przyczyniając się do wzrostu popytu na UST – stablecoin firmy Terra. Promuje to przyjęcie UST, a następnie adopcję całego ekosystemu Terra w DeFi.

Czy warto kupić ANC już dziś?

Nic nie zastąpi własnych badań. Każda decyzja inwestycyjna powinna być oparta na Twojej wiedzy o rynku, nastawieniu do ryzyka oraz cechach i rozpiętości Twojego portfela. Należy również zastanowić się, jak odczulibyśmy stratę pieniędzy.

Prognoza cenowa ANC

Według Coin Quora, bycze prognozy ceny ANC wahają się od 2,89 USD do 5 USD. Pozytywnie oceniają jej trajektorię, przewidując, że wkrótce może osiągnąć 10 USD. Niedźwiedzia prognoza cenowa ANC na rok 2022 wynosi 1,32 USD. Obecnie kurs oscyluje wokół 3 USD.

ANC w mediach społecznościowych