Dyrektorzy Nexo i BitBull są również byczo nastawieni do Bitcoina, a osiągnięcie 46,000 USD jest obecnie kluczowym poziomem cenowym dla byków.

Fear & Greed Index skoczył z poziomu "neutralnego" do poziomu "chciwości" między niedzielą a poniedziałkiem.

Wybicie Bitcoina w ciągu ostatnich kilku dni obejmowało rajd do maksimów 48,075 USD, co było widoczne w poniedziałkowych transakcjach intraday.

Zwyżka ta wypchnęła cenę BTC na dodatnie terytorium, pokazując jednocześnie większą niezależność od rynku akcji.

Według założyciela Pomp Investments Anthony'ego Pompliano, "Bitcoin pustoszy akcje w tym roku", nawet gdy "mgła", która spowiła rynek na początku roku zaczyna się rozwiewać.

Zauważa on, że Bitcoin wzrasta, podczas gdy akcje spadają, przy czym akcja boczna ustąpiła miejsca świeżym wzrostom BTC, które pozostawiły akcje w tyle.

"Obserwujemy, jak Bitcoin przewyższa rynek akcji od początku roku, tak jak w roku poprzednim i tak jak w ciągu ostatnich dziesięciu lat" – powiedział przedsiębiorca.

Patrząc na indeks S&P 500 widzimy, że od początku roku jego wyniki wynoszą -4,61%. Nasdaq Composite jest o 9,33% niżej, a Dow Jones Industrial o 4,45% od początku roku. Z drugiej strony, Bitcoin od początku roku wzrasta o prawie 4%, a wzrost od najniższego poziomu 33,000 USD wynosi obecnie około 44%.

Pomp wskazuje również na Fear & Greed Index i mówi, że w ciągu zaledwie kilku dni przeszedł on sporą zmianę. Pojawiła się duża presja ze strony kupujących, ponieważ indeks "chciwości" osiągnął poziom nieco powyżej 60. W niedzielę wskaźnik ten wynosił około 49 (neutralny), a w ubiegłym tygodniu wahał się na poziomie 20.

Rajd do poziomu 48,000 USD dowodzi, że Bitcoin pozostaje królem nawet wtedy, gdy "na ulicach leje się krew" – dodaje Pompliano.

Jego zdaniem Bitcoin nadal pokazuje, że jest "najlepszą bezpieczną przystanią".

Pandemic-fueled recession occurred & bitcoin appreciated in price.

QE-fueled inflation occurred & bitcoin appreciated in price.

War-fueled market chaos occurred & bitcoin appreciated in price.

Bitcoin continues to serve as the ultimate safe haven asset.

— Pomp 🌪 (@APompliano) March 28, 2022