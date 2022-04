ApeCoin zwyżkuje dziś o ponad 10% w związku z gwałtownym wzrostem zakupów przez inwestorów i wieloryby oraz rosnącą popularnością projektu metaverse Otherside. Sytuacja ta wpłynęła na decyzję Apecoin o anulowaniu aukcji Otherside.

W momencie pisania tego tekstu cena ApeCoin wynosiła 22,86 USD, co stanowi wzrost o 13,39% po spadku z dziennego maksimum wynoszącego 26,91 USD.

Anulowanie aukcji Otherside przez Yuga Labs było głównym powodem, dla którego cena ApeCoina, kryptowaluty uruchomionej przez Yuga Labs, odnotowuje dziś wzrost.

Jednym z głównych powodów, które przyczyniły się do wzrostu kursu, jest odwołanie przez Yuga Labs projektu metaverse Otherside zapowiedzianej przez nich aukcji na sprzedaż gruntów w tymże wirtualnym świecie. Decyzja ta została podjęta po tym, jak nie udało im się rozładować kryzysu gazowego i popytu.

Podczas aukcji holenderskiej ceny są ustalane po przeanalizowaniu wszystkich możliwości osiągnięcia najwyższej ceny przez całą ofertę.

Otherside ogłosiło za pośrednictwem Twittera, że wojna gazowa nasiliła się wraz ze sprzedażą holenderską, a ponadto w przypadku jednej z największych i cieszących się dużym popytem mennic NFT, Otherdeed (nowy projekt BAYC), cena gazu może znacznie wzrosnąć wraz ze zwiększeniem liczby wybijanych NFT.

Dutch auctions are actually bullshit, so Otherdeeds will be sold for a flat price of 305 ApeCoin 🧵.

— OthersideMeta (@OthersideMeta) April 29, 2022