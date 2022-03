ApeCoin rośnie o 1400%: oto gdzie kupić APE

W momencie pisania tego tekstu ApeCoin był notowany po cenie nieco poniżej 16 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wyniósł imponujące 7,4 mld USD. Wczoraj token pojawił się na eToro.

Jeśli interesują Cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić ApeCoin, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić ApeCoin

Czym jest ApeCoin?

ApeCoin jest tokenem ERC-20 służącym do wspierania zdecentralizowanego budowania społeczności w miarę zbliżania się Web3. ApeCoin został stworzony przez Yuga Labs, które stoi również za projektem Bored Ape Yacht Club, którego nie trzeba szerzej przedstawiać.

ApeCoin został stworzony, aby służyć w ramach rosnącego ekosystemu APE, który jest wspierany przez APE Foundation.

Posiadacze ApeCoin głosują nad tym, jak wykorzystać środki z funduszu ApeCoin DAO i zarządzają sobą za pośrednictwem zdecentralizowanych ram zarządzania. Posiadacze zgadzają się na propozycje, a APE Foundation zarządza nimi.

Celem ApeCoin DAO jest rozwój i utrzymanie ekosystemu APE w sposób, który jest sprawiedliwy i integracyjny, dając posiadaczom ApeCoin infrastrukturę do współpracy poprzez otwarte procesy zarządzania bez zezwoleń.

ApeCoin daje również uczestnikom ekosystemu otwartą i współdzieloną walutę, która może być używana bez scentralizowanych pośredników. Fundusz ekosystemu otrzymuje 62% wszystkich ApeCoinów, aby wspierać inicjatywy społeczności.

Ponadto ApeCoin daje dostęp do pewnych elementów, które w innym przypadku byłyby niedostępne, takich jak ekskluzywne usługi i gry. Jest to narzędzie dla zewnętrznych deweloperów, którzy mogą uczestniczyć w ekosystemie poprzez włączenie tokena do gier, usług i innych projektów.

Czy warto kupić ApeCoin już dziś?

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kurs kryptowalut, nie powinieneś podejmować żadnych decyzji wpływających na Twoje finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Prognoza cenowa ApeCoin

Według Wallet Investor, ApeCoin jest złą, obarczoną wysokim ryzykiem krótkoterminową opcją inwestycyjną. Uważają oni, że każda inwestycja dokonana teraz w tę monetę zostanie zdewaluowana w przyszłości.

Jednak Digital Coin Price jest bardzo przychylnie nastawiony do tej monety. Poniżej znajduje się ich prognoza ceny na następne pięć lat:

2022 rok: 21,70 USD

2023 rok: Od 20,34 USD do 24,63 USD

2024 rok: Od 18,69 USD do 28,26 USD

2025 rok: Od 26,52 USD do 30 USD

2026 rok: Od 24,85 USD do 31,63 USD

