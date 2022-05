Aplikacja Nebeus do obsługi kryptowalut i pożyczek opartych na kryptowalutach zawsze szuka innowacyjnych sposobów, aby pomóc klientom w rozwoju i jak najlepszym wykorzystaniu ich inwestycji w kryptowaluty.

Użytkownicy Nebeus mogli już handlować, kupować, sprzedawać i wymieniać Avalanche (AVAX). Teraz mogą również używać go jako zabezpieczenia dla pożyczek i w ten sposób zaciągać pożyczki pod zastaw swoich inwestycji w Avalanche, dowiedział się CoinJournal z komunikatu prasowego.

Jak uzyskać pożyczkę zabezpieczoną tokenami AVAX?

Skarbiec firmy Nebeus udostępnia natychmiastowe „szybkie pożyczki”. Są one wstępnie zatwierdzone i udzielane bezpośrednio, a stosunek wartości pożyczki do wartości nieruchomości wynosi 50%, przy zerowym oprocentowaniu w ciągu pierwszych trzech miesięcy.

Kolejnym produktem są „pożyczki elastyczne”. Dostosowane są one do indywidualnych potrzeb, umożliwiając klientom pożyczenie do 80% LTV w walutach fiat lub kryptowalutach. Okres kredytowania wynosi od jednego miesiąca do trzech lat. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 250,000 USD.

Ryzyko jest minimalne

Co więcej, pożyczki elastyczne są praktycznie pozbawione ryzyka. Obowiązuje 10-dniowy okres buforowy, który można wykorzystać w przypadku wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Wszelkie dostarczone zabezpieczenia są ubezpieczone przez Lloyd’s of London na kwotę do 100 mln USD.

Gdy użytkownik aktywuje opcję „automatycznego zarządzania marżą”, platforma może automatycznie zarządzać zabezpieczeniem kryptowalut w przypadku zbliżającego się wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Avalanche jest niezwykle elastyczny

Wysoce adaptacyjny ekosystem może zasilać stablecoiny i NFT, umożliwiając deweloperom tworzenie podsieci.

Są to prywatne blockchainy, które służą jako mechanizm walidacji transakcji, zapewniając dostęp do bezpieczniejszej, bardziej wydajnej technologii blockchain i przyczyniając się do rozwoju otwartej społeczności Avalanche.

O Nebeus

Nebeus to wiodąca europejska aplikacja do udzielania pożyczek w kryptowalutach i kryptowalutach oraz platforma desktopowa, która umożliwia użytkownikom wykorzystanie ich inwestycji w kryptowaluty w celu uzyskania natychmiastowych pożyczek w walutach fiat, stablecoinach i kryptowalutach.