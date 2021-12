Platforma badawcza Arcane Research twierdzi, że w 2022 roku platformy warstwy 1 nadal będą wyprzedzać Ethereum bazując na analizie rynku kryptowalut i innych wydarzeń w przestrzeni kryptowalutowej w 2021 roku.

Poza przewidywaniami dotyczącymi platform warstwy 1 w stosunku do Ethereum, końcowy raport firmy z 2021 roku dotyczył Bitcoina w porównaniu do S&P 500, DeFi, rynku NFT, perspektyw dla Cardano i XRP, manii memicznych monet oraz instrumentów pochodnych.

W raporcie opublikowanym 28 grudnia przez firmę analityczno-badawczą zajmującą się analizą danych blockchain The Weekly Update, Solana, Avalanche, Luna i Fantom są nastawione na dalsze zwyżki w przyszłym roku, a tokeny natywne tych samodzielnych sieci inteligentnych kontraktów nadal wyprzedzają ETH na rynku.

Firma twierdzi, że spodziewa się, iż Solana i inne sieci o najlepszych wynikach w warstwie 1 utrzymają tendencję wzrostową w przyszłym roku, a podwyżki kursów będą stymulowane przez zwiększone wykorzystanie i napływ kapitału.

"Sieci te mają dobrze prosperujące i szybko rozwijające się ekosystemy, które stale napędzają wyniki cenowe ich natywnych tokenów" – zauważa firma w raporcie.

Patrząc na indywidualne wyniki niektórych inteligentnych platform kontraktowych, które powinny nadal wyprzedzać ETH, możemy zauważyć, że LUNA wzrośnie o 14,823% w 2021 roku, a Fantom (FTM) i Solana (SOL) odnotują 100-krotny lub większy wzrost cen, odpowiednio o 13,549% i 10,907%.

Podczas gdy natywna moneta Ethereum, Ether (ETH) skoczyła o 460% w 2021 roku i wyprzedziła Bitcoin (BTC) o 73%, platformy inteligentnych kontraktów Harmony (ONE) i Avalanche (AVAX) osiągnęły 60-krotny zwrot w ciągu roku. Harmony zamknie rok ze wzrostem cen o ponad 6,400%, a Avalanche o ponad 3150% .

Bitcoin wzrósł w tym roku o około 73%, podczas gdy S&P 500 również wzrósł do rekordowych zamknięć, dążąc do 28% zwrotu w bieżącym roku kalendarzowym. Tymczasem złoto, mimo że jest tradycyjnym zabezpieczeniem przed inflacją, ma ujemne zwroty na poziomie -7% w skali roku, w którym dominowała narracja inflacyjna.

Arcane Research twierdzi, że Bitcoin nadal będzie bił zarówno S&P 500 jak i złoto, po tym jak zrobił to w tym roku, notując trzeci rok z rzędu lepsze wyniki w stosunku do rynku akcji i bezpiecznego aktywa.

