Bitcoin już od kilku miesięcy notowany jest w okolicach 40,000 USD, ale długoterminowe prognozy pozostają pozytywne.

Arthur Hayes, były dyrektor generalny giełdy instrumentów pochodnych BitMEX, ujawnił w swoim najnowszym blogu , że wierzy, iż Bitcoin osiągnie 1 milion dolarów do końca tej dekady.

Hayes przekonuje, że trwający kryzys i zbliżająca się zagłada w Europie i Stanach Zjednoczonych popchnie wartość Bitcoina w kierunku 1 miliona dolarów w ciągu najbliższych ośmiu lat.

Według byłego szefa BitMEX, wykluczenie Rosji byłoby ogromnym błędem, ponieważ ten wschodnioeuropejski kraj odgrywa krytyczną rolę w obecnej globalnej dynamice gospodarczej.

Argumentował, że Niemcy nie byłyby w stanie konkurować z eksportową potęgą Chin, podczas gdy rosnąca inflacja wywołałaby wewnętrzny gniew w Unii Europejskiej. Hayes powiedział:

„EBC jest w potrzasku, UE jest skończona, a w ciągu dekady znów będziemy handlować lirami, drachmami i markami niemieckimi. W miarę rozpadu Unii pieniądze będą drukowane w ilościach godnych podziwu w całym panteonie różnych walut lokalnych. Hiperinflacja nie jest wykluczona. I znów, gdy europejscy ciułacze poczują, co się gotuje, będą uciekać w twarde aktywa, takie jak złoto i Bitcoin. Rozpad UE = wartość 1 miliona dolarów dla BTC”.

Hayes stwierdził dalej, że pętla zagłady w zachodniej polityce finansowej, zwłaszcza kontrola krzywej dochodowości (YCC), będzie napędzać rajd Bitcoina w kierunku 1 miliona dolarów w nadchodzących latach. Powiedział on:

„Pętla zagłady przyniesie wartość miliona dolarów Bitcoinowi oraz 10,000 – 20,000 dolarów dla złota do końca dekady. Musimy agitować na rzecz samozainteresowanych państw, aby część swoich nadwyżek na rachunku bieżącym zapisywały w Bitcoinie, tak aby na całym świecie wyrosły bitcoinowe gospodarki typu 'od pola do stołu’. I znów, w przeciwieństwie do złota, Bitcoin musi się poruszać – w przeciwnym razie sieć ulegnie załamaniu”.

Bitcoin spadł o ponad 40% z rekordowego poziomu 69,000 USD, który osiągnął w listopadzie 2021 roku. Jednak eksperci rynkowi uważają, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy lub lat Bitcoin wyjdzie z tego niedźwiedziego trendu i ponownie ustanowi nowy rekord wszech czasów.