Dzisiejsza cena Astar wynosi 0,29 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 282,3 mln USD. Kryptowaluta straciła dziś ponad jedną dziesiątą swojej wartości.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czym jest Astar, czy może dać Ci dobre zyski oraz jakie są najlepsze miejsca do jego zakupu, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Ponieważ ASTR jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić ASTR za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić ASTR już teraz, wykonaj następujące kroki:

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym ASTR.

Astar Network to hub dApp na Polkadot, który wspiera Ethereum, WebAssembly i rozwiązania warstwy 2, takie jak ZK Rollups. Astar ma być platformą obsługującą wiele łańcuchów inteligentnych kontraktów, która będzie wspierać różne blockchainy i maszyny wirtualne.

Polkadot Relay Chain nie obsługuje inteligentnych kontraktów. Dlatego ważne jest, aby ekosystem posiadał parachain, który umożliwia takie wsparcie dla wszystkich deweloperów, którzy chcą budować w ekosystemie Polkadot.

Astar ma na celu zapewnienie najlepszego rozwiązania dla wszystkich deweloperów, wspierając EVM i tworząc parachain, w którym inteligentne kontrakty EVM i WASM mogą współistnieć i komunikować się ze sobą.

Astar może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązań należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

GOV Capital przewiduje, że token ASTR utrzyma obecny poziom cenowy w ciągu najbliższego roku. Nie będzie to jednak miało miejsca za 5 lat, kiedy to 1 ASTR powinien być sprzedawany po 1,2 USD.

Amazing news!! We are excited to announce a $22M fundraise with participation from @polychain, Dr. Gavin Wood, @AlamedaResearch, @AlchemyPlatform, @cryptocom, and other great investors.

We will create a multi-chain smart contract hub and Web3.0🚀https://t.co/sNgecVsslS

— Astar Network | WASM + EVM HUB on Polkadot (@AstarNetwork) January 28, 2022