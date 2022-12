Kluczowe wnioski

Mazars, firma księgowa, która pracowała z Binance nad raportem dotyczącym dowodu rezerw, usunęła link ze swojej strony internetowej raportem

Wstrzymała również wszystkie prace związane z kryptowalutami na czas nieokreślony

Po raporcie pojawiły się kontrowersje, a krytycy zarzucali brak informacji o stronie odpowiedzialności

Mazars wcześniej stwierdził, że był to „raport”, a nie „audyt”

Ups.

„Audyt” Binance, z bardzo zamierzonym cudzysłowem, już nie istnieje. Mazars firma audytorska, która pracowała z Binance nad raportem dotyczącym dowodu rezerw – co było tym, co było określane przez Mazars, a nie audytem – usunęła raport ze swojej strony internetowej.

Ogłosiła również, że wstrzyma swoją pracę ze wszystkimi klientami kryptowalutowymi. Oprócz Binance, obejmuje to Crypto.com i KuCoin.

„Niestety oznacza to, że na razie nie będziemy mogli współpracować z Mazars” – powiedział rzecznik Binance.

Dlaczego raport Mazars wzbudził kontrowersje?

Pisałem obszernie o porażce, jaką była inicjatywa dowodu rezerw. W skrócie, nie mogło być mniej audytu, z raportem rzucającym więcej pytań niż odpowiedzi.

Najbardziej widoczna była odmowa przedstawienia zobowiązań, z CEO Changpeng Zhao stwierdzającym na Twitterze, że było to „trudniejsze” i wyłącznie „pytać wokół”, aby zweryfikować, że Binance nie są nikomu nic winne.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Nie trzeba dodawać, że ta instrukcja, aby zapytać wokół nie dokładnie uspokoić inwestora, świeżo po powiedzeniu „aktywa są w porządku” przez CEO FTX Sama Bankman-Frieda, przed tym, jak szybko usunął tweeta, złożył wniosek o upadłość i został aresztowany w tym tygodniu.

Obecnie, Binance nie ma nic wspólnego z FTX, ale PTSD, że inwestorzy obawiają się upadku tego ostatniego, napędza teraz bardzo wrażliwy rynek.

Potem nadeszła straszna wiadomość, że prokuratorzy amerykańscy podobno rozważali postawienie zarzutów karnych przeciwko Zhao i innym dyrektorom Binance w związku ze sprawą prania pieniędzy, która toczy się od wielu lat, a Binance nagle stało się tematem numer jeden.

W związku z tym z Binance zaczęły się masowe wypłaty.

Dodatkowo odkleił się token BNB, który wcześniej dobrze trzymał się przez cały 2022 rok – przynajmniej w porównaniu do reszty rynku kryptowalut.

Co będzie dalej?

Odwołanie raportu przez Mazars tak naprawdę nie zmienia wiele. Obecnie w przestrzeni powszechnie uznaje się, że potrzebna jest większa przejrzystość. Binance – i inne giełdy – działają w sposób nieprzejrzysty w porównaniu do tradycyjnych firm finansowych.

Jest to ironiczna prawda w branży, która ma być zbudowana na założeniu prawdziwości, inwestorzy są zmuszeni do polegania na zapewnieniach kierownictwa na Twitterze. Miejmy nadzieję, że furora, jaką wywołał ten epizod, zmusi Binance do całkowitego oczyszczenia i przedstawienia światu audytu w dobrej wierze.

Z pewnością nic nie wskazuje na to, że firma ma jakiekolwiek powody, aby tego nie robić, ale dla paranoicznych inwestorów jest również odwrotnie – obecnie nie ma sposobu na sprawdzenie, czy Binance dotrzymują słowa.

Mazars zadeklarował, że Binance jest w 101% zabezpieczone.

„W czasie oceny Mazars zaobserwował, że kontrolowane przez Binance aktywa w zakresie przekraczają 100% ich całkowitych zobowiązań platformy” – czytamy w raporcie.

Jednak po bliższym przyjrzeniu się, dane nie były tak satysfakcjonujące. Aktywa Binance wynosiły 582,486 bitcoinów, a zobowiązania 597,602 bitcoinów. To wydawało się sugerować niedostateczną kolateralizację na poziomie 3%, ale gdy uwzględnimy aktywa pożyczone klientom poprzez rachunki kredytowe i depozytowe, otrzymamy wskaźnik kolateralizacji na poziomie 101%.

Choć wydaje się, że sprawy ostatnio ucichły, a wypłaty z Binance wróciły do normalnego poziomu, odcinek ten podsumowuje, że kryptowaluty mają problem z przejrzystością.

Wspaniale, że Binance przetrwało ten mały „stress test”, ale w rzeczywistości nigdy nie powinno było to mieć miejsca w pierwszej kolejności. Dopóki jednak firmy kryptowalutowe nie dostosują swoich ujawnień do tego, co jest prezentowane w tradycyjnych finansach, te epizody obaw będą nadal wyskakiwać w czasie.

Ze swojej strony Binance potwierdził, że zmierza w kierunku większej przejrzystości. To wspaniała rzecz – i coś, czego przestrzeń desperacko potrzebuje.