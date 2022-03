AVAX zwyżkuje dziś o 8%: oto gdzie kupić token

Firma Avalanche ogłosiła program Multiverse, finansowany z 4 milionów AVAX (o wartości około 290 milionów dolarów). Jego celem jest wspieranie rozwoju podsieci. Dwa dni temu Avalanche został również wprowadzony na giełdę Bitstamp. Te czynniki przyczyniają się do jego gwałtownego wzrostu.

Natywny token Avalanche, który zajmuje dziesiąte miejsce pod względem kapitalizacji rynkowej, jest notowany po 78,21 USD przy 24-godzinnym wolumenie obrotu wynoszącym 1,8 mld USD. W ciągu ostatnich 24 godzin wartość monety wzrosła o 8,36%.

Jeśli przyciągają Cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić AVAX, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić AVAX

Binance

Binance wzrosła wykładniczo, ponieważ został założony w 2017 roku i jest obecnie jednym z, jeśli nie największe giełdy kryptowaluta na rynku.

Kup AVAX z Binance już dziś

eToro

eToro jest jedną z wiodących platform transakcyjnych, jeśli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty. Wyposażona jest w takie funkcje, jak kopiowanie ruchów innych traderów, zaawansowane wykresy techniczne i szereg innych narzędzi handlowych. Platforma eToro jest świetna zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów.

Kup AVAX z eToro już dziś Oświadczenie

Czym jest AVAX?

AVAX to token Avalanche, warstwy pierwszej blockchain, która funkcjonuje jako platforma dla zdecentralizowanych aplikacji i niestandardowych sieci blockchain. Jest to jeden z rywali Ethereum, mający na celu zdetronizowanie ETH jako najpopularniejszego blockchaina dla inteligentnych kontraktów.

Cel ten osiąga dzięki wyższej wydajności transakcyjnej – do 6500 transakcji na sekundę – bez uszczerbku dla skalowalności. Jest to możliwe dzięki unikalnej architekturze Avalanche.

Sieć Avalanche składa się z trzech oddzielnych blockchainów: X-Chain, C-Chain i P-Chain. Każdy łańcuch ma inny cel – wszystkie węzły muszą zatwierdzać wszystkie transakcje. Łańcuchy bloków Avalanche wykorzystują różne mechanizmy konsensusu w zależności od ich zastosowania.

Różne projekty oparte na Ethereum, takie jak SushiSwap i TrueUSD, zintegrowały się z Avalanche. Platforma pracuje nad poprawą interoperacyjności między własnym ekosystemem a Ethereum, na przykład poprzez rozwój mostów.

Czy warto kupić AVAX już dziś?

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest opracować dokładną prognozę dotyczącą kryptowalut, nigdy nie powinieneś podejmować żadnych decyzji wpływających na Twoje finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Prognoza cenowa AVAX

Większość analityków jest byczo nastawiona do AVAX. Digital Coin Price przewiduje, że jego cena podwoi się, osiągając 150 USD w tym roku i zmierzając do 270 dolarów do końca 2025 USD.

GOV Capital przewiduje, że cena AVAX przebije 300 USD w ciągu zaledwie roku. Tokeneo prognozuje ogromne pozytywne momentum, biorąc pod uwagę, że cena AVAX wzrosła o ponad 3,345% w ciągu ostatniego roku, ale nie sugeruje konkretnej liczby.

AVAX w mediach społecznościowych