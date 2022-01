Po prawie 20 dniach spadków, Axie Infinity (AXS) odnotowała wczoraj 14% wzrost, a dziś kontynuuje byczy trend.

W momencie pisania tego tekstu, według CoinMarketCap kryptowaluta zwiększyła swoją wartość o 3,07%. W ciągu ostatnich 24 godzin token osiągnął najwyższy poziom 52,59 USD i najniższy 49,58 USD.

Dlaczego jednak AXS jest tak popularną monetą? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co dzieje się za kulisami obecnego byczego trendu Axie Infinity.

Zanim zagłębimy się w aktualny trend wzrostowy, ważne jest, abyśmy najpierw wyjaśnili, czym jest Axie Infinity ze względu na każdego, kto nie wie, co to jest.

W skrócie, Axie Infinity to blockchain metaverse, który pozwala graczom grać w gry, a także zarabiać w trakcie grania.

Gracze Axie Infinity zbierają, rozmnażają, wychowują, walczą i handlują stworzeniami opartymi na NFT, zwanymi Axies. Kryptowaluta lub token używany do dokonywania transakcji w ramach ekosystemu Axie Infinity jest określany jako AXS.

Axie Infinity zabarwiła się na zielono po wiadomości o dodaniu jej do listy kryptowalut, które ludzie mogą wymieniać i pożyczać na Nexo.

Get in the game! $AXS is now on Nexo!

Press play and buy, top up or swap for @AxieInfinity’s token to earn up to 36% APR, paid out daily!

You can also borrow against #AXS at industry-best rates.https://t.co/NSc4gPWeTs

— Nexo (@Nexo) January 25, 2022