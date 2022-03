Binance ogłosił, że dodał dzisiaj AXS do Auto-Invest oraz dwie promocje na platformie. Uprawnieni użytkownicy mogą uzyskać 100% APY dzięki stakingu AXS oraz otrzymać do 100% cashback z tytułu opłat transakcyjnych. Kryptowaluta zwiększyła swoją wartość o 20% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Nie szukaj dalej niż ten krótki artykuł, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tokena AXS; czym jest, czy warto w niego inwestować i jakie są najlepsze miejsca aby tego dokonać.

AXS jest tokenem Axie Infinity, gry blockchain inspirowanej Pokemonami, z bardzo elastyczną, otwartą rozgrywką. Celem gry jest zbieranie, hodowanie i handel Axiami, które są niczym cyfrowe zwierzaki.

Platforma oferuje łatwy, dostępny, zabawny i edukacyjny sposób na zapoznanie się z wieloma możliwościami technologii blockchain. Osiągnęła ona ogromny sukces i jest obecnie bardzo dobrze znaną na całym świecie przystanią dla branży blockchain.

Axie Infinity wykorzystuje dwa główne tokeny: AXS (Axie Infinity Shards) oraz SLP (Smooth Love Potion). Posiadacze AXS przyczyniają się do rozwoju platformy w ramach zdecentralizowanej organizacji Axie, np. decydując o tym, jak rozdysponować fundusze ekosystemu lub jak wydać fundusze skarbowe.

Nic nie zastąpi przeprowadzenia własnych badań. Każda decyzja inwestycyjna powinna być oparta na Twojej wiedzy o rynku, nastawieniu do ryzyka oraz cechach i rozpiętości Twojego portfela. Należy również zastanowić się, jak odczułbyś utratę pieniędzy.

Wallet Investor spodziewa się długoterminowego wzrostu ceny AXS. Przewidują, że w marcu 2027 roku cena wyniesie 493 USD. 5-letnia inwestycja przyniesie zatem dochód w wysokości około +685%. Jeśli teraz zainwestujesz 100 USD w AXS, w 2027 roku możesz osiągnąć 785 USD.

