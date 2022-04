Bank Centralny Kuby (BCK) ogłosił, że będzie wydawał licencje zarówno kubańskim, jak i międzynarodowym dostawcom usług związanych z aktywami wirtualnymi, w tym organizacjom, osobom fizycznym i prawnym. Ta hiszpańskojęzyczna uchwała została również opublikowana w dzienniku urzędowym Kuby.

Licencje będą ważne przez jeden rok, po czym mogą zostać przedłużone na drugi rok.

W uchwale zaznaczono, że usługodawcy będą mogli pracować wyłącznie z aktywami wirtualnymi zatwierdzonymi przez BCK.

„Aktywa wirtualne nie zawierają cyfrowej reprezentacji waluty fiat, papierów wartościowych i innych aktywów finansowych szeroko stosowanych w tradycyjnych systemach bankowych i finansowych, które są kontrolowane przez inne przepisy Banku Centralnego Kuby”.

W czwartek BCK przypomniał, że poprzednia uchwała umożliwiła bankowi wydawanie licencji dostawcom usług na transakcje aktywami związanymi z wymianą, inkasem, działalnością finansową lub płatniczą, zarówno na poziomie krajowym, jak i poza nim.

Mimo że agencje rządowe będą wykorzystywać wirtualne aktywa do transakcji tylko wtedy, gdy zezwoli na to BCK, obecna uchwała nie odnosi się do kwestii opodatkowania przez rząd kubański transakcji z wykorzystaniem wirtualnych aktywów.

Rząd stwierdził jednak, że BCK odmówi lub przyzna licencję w ciągu dziewięćdziesięciu dni roboczych po konsultacji z grupą ds. licencjonowania aktywów kryptowalutowych.

Ponadto dostawcy będą działać wyłącznie na podstawie zezwolenia BCK, Ministerstwa Finansów oraz cen zatwierdzonych przez Kubańskie Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a także będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej sposobu prowadzenia działalności.