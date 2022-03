Basic Attention Token może wkrótce przetestować 1 USD

Niezależnie od byczego impetu na szerokim rynku, podstawy BAT są silne.

Basic Attention Token jest w fazie wybicia, a wolumeny kupna rosną.

BAT jest jedną z najsilniejszych fundamentalnie kryptowalut na rynku, co zwiększa szanse na utrzymanie obecnego trendu.

BAT zasila przeglądarkę Brave, a ponieważ prywatność zajmuje centralne miejsce w internecie, jej popularność rośnie.

Basic Attention Token ( BAT ) jest jedną z kryptowalut, która ma rzeczywiste zastosowanie. Jest to jedna z niewielu monet, których znaczenie i działanie może zrozumieć nawet laik po krótkim namyśle. Jest to bardzo ważne, ponieważ oznacza to, że przy rosnącej popularności kryptowalut takie aktywa mogą przyciągnąć najwięcej graczy, gdy rynki znów staną się bycze.

Basic Attention Token jest tokenem, który uruchamia ekosystem Brave Browser. Brave to przeglądarka skupiająca się na prywatności, która wykorzystuje wysoką prędkość wyszukiwania jako punkt sprzedaży. W przeciwieństwie do innych przeglądarek, które zarabiają na sprzedaży danych użytkowników, reklamodawcy płacą użytkownikom za ich uwagę podczas korzystania z Brave. Każdy, kto poświęci czas na wyświetlanie reklam w przeglądarce Brave, otrzymuje zapłatę w tokenach BAT.

Zasadniczo, im więcej osób korzysta z Brave, tym więcej tokenów BAT jest wykorzystywanych, co zwiększa popyt i długoterminowy wzrost wartości. Najlepsze jest to, że adopcja przeglądarki Brave Browser ma tendencję wzrostową. Do tej pory z Brave korzysta ponad 4 miliony osób, a liczba ta stale rośnie. Ma to wiele wspólnego z jej funkcjami ochrony prywatności. Dla wielu osób anonimowość staje się coraz ważniejsza, co oznacza, że BAT ma duże pole do wzrostu, zwłaszcza jeśli rynek znów stanie się byczy.

Basic Attention Token wyłamuje się po tygodniach konsolidacji

Źródło: TradingView

Przez ostatnie kilka tygodni BAT konsolidował się pomiędzy 0,635 a 0,755 USD. Jednak w ciągu ostatnich 24 godzin BAT wyłamał się z tego przedziału i to przy znacznym wolumenie. Jeśli rynek utrzyma obecny impet wzrostowy, BAT może łatwo przebić granicę 1 USD w krótkim terminie.

Podsumowanie

BAT znajduje się w fazie przełamania, które zostało wywołane przez bycze przełamanie na szerszym rynku. Jednak, choć obecny ruch cenowy ma głównie charakter spekulacyjny, BAT ma podstawy, by podtrzymać rajd i osiągnąć nowe maksima w dłuższej perspektywie.