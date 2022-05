Dyrektor generalny Binance, Changpeng 'CZ’ Zhao, powiedział, że wiodąca kryptowaluta jest gotowa wspierać Terraform Labs i jej społeczność w podnoszeniu się z „popiołów”. Oczekuje on jednak, że zespół stojący za tokenami LUNA i UST zaoferuje większą przejrzystość i odpowiedzialność.

Upadek LUNA i UST w zeszłym tygodniu wywołał falowanie i przyciągnął wiele uwagi ze strony społeczności kryptowalutowej i nie tylko. Wśród tych reakcji znalazły się „fałszywe twierdzenia krążące na twitterze kryptowalutowym” dotyczące tego, co się stało.

1/8 These past weeks have proven to be a watershed moment for the crypto industry. We have witnessed the rapid decline of a major project, which sent ripples across the industry, but also a new found resiliency in the market that did not exist during the last market downswing.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 15, 2022