Binance wznawia handel spot dla LUNA i UST

Binance, największa na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, ogłosiła wznowienie handlu spot dla par Terra (LUNA) i TerraUSD (UST).

Giełda kryptowalut zawiesiła handel parami LUNA/BUSD i UST/BUSD w następstwie załamania się rynku Terra. Jednak na znak tego, że rynek może jeszcze zobaczyć odbicie stablecoina UST i obecnie „zakopanego” LUNA, Binance zezwoliło na handel.

Giełda napisała w komunikacie do swoich użytkowników, że decyzja ta jest następstwem decyzji walidatorów blockchain Terra o „wznowieniu produkcji bloków, wyłączeniu swapów on-chain i zamknięciu kanałów IBC”.

„Binance wznowi handel spot dla następujących par handlowych o godzinie 14:00 UTC, 13 maja 2022 roku. LUNA/BUSD i UST/BUSD”.

Binance will resume spot trading for the following trading pairs at 2:00pm UTC, May 13 2022.

🔸 LUNA/BUSD

🔸 UST/BUSDhttps://t.co/T4oD0dQdHT

— Binance (@binance) May 13, 2022