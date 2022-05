Bitcoin (BTC) odbija się po spadku poniżej 30,000 USD

Wygląda na to, że Bitcoin (BTC) nieco odżył po jednym z największych krachów w 2022 roku. Moneta spadła poniżej 30,000 USD po raz pierwszy od lipca ubiegłego roku. W ciągu kilku dni nastąpiło jednak gwałtowne odbicie. Oto najważniejsze informacje:

BTC waha się obecnie powyżej 31,000 USD po lekkim odreagowaniu w ciągu ostatnich 24 godzin.

Nadal istnieje jednak znaczne ryzyko spadkowe, które może zepchnąć BTC poniżej 30,000 USD.

Dywergencja byczego RSI sugeruje jednak, że może dojść do skoku w kierunku 34 000 USD.

Źródło danych: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Jak może potoczyć się kurs?

Bitcoin (BTC) spadł poniżej 30,000 USD po raz pierwszy od prawie 10 miesięcy. Chociaż moneta odnotowała większe spadki w 2022 roku, nigdy nie przebiła poziomu 30,000 USD. Jednak BTC niemal natychmiast odrobił straty i obecnie znajduje się powyżej 31,000 USD.

Mimo to nadal istnieje duże ryzyko spadku. W rzeczywistości istnieją obawy, że spowolnienie nastrojów inwestorów i trwająca szersza korekta na rynku mogą doprowadzić BTC do 20,000 USD, zanim dojdzie do jakiejkolwiek przyszłej hossy. Wskaźniki momentum pokazują jednak, że istnieje szansa na krótkoterminowe zyski.

Na podstawie obecnej dywergencji RSI oczekujemy, że BTC przetestuje 34,000 USD. Jednak impet wzrostowy pozostaje mocno ograniczony. O ile nie wydarzy się coś drastycznego, co zmieni sentyment, BTC prawdopodobnie wyprzeda się po przebiciu 34,000 USD i równie dobrze może ponownie stracić wsparcie przy 30,000 USD.

Na jakim poziomie znajdzie się BTC?

Wielu analityków spodziewało się w tym roku jakiejś korekty na Bitcoinie. Jednak cena spadła gwałtowniej niż oczekiwano. Jeśli BTC nie będzie w stanie utrzymać się powyżej 30,000 USD, będziemy świadkami ogromnego spadku ceny.

W rzeczywistości, ryzyko spadku poniżej 30,000 USD jest tak poważne, że BTC może zacząć spadać, gdy tylko mocno ustabilizuje się poniżej 30,000 USD. Większość analityków obawia się, że przed kolejną falą wzrostową cena monety może spaść do poziomu 20,000 USD.