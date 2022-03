Po zmienności, którą zaobserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni, wydaje się, że Bitcoin (BTC) zaczyna wykazywać dużą odporność. Moneta odzyskała 40,000 USD, a nowe dane pokazują, że dużą rolę odgrywa w tym przepływ pieniędzy instytucjonalnych. Oto dotychczasowe fakty:

Nowe dane pokazują, że prawie wszystkie transakcje w BTC składają się z transakcji powyżej 100,000 USD.

Pieniądze instytucjonalne zdominowały płynność BTC od 2020 roku.

W momencie publikacji artykułu moneta była notowana na poziomie 40,974 USD, czyli praktycznie bez zmian w ciągu 24 godzin.

Źródło danych: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Czy 50,000 USD jest w zasięgu wzroku?

Wczesne prognozy dotyczące Bitcoina w 2022 roku były dość ambitne. Niektórzy analitycy uważali nawet, że moneta osiągnie 250,000 USD do końca roku. W rzeczywistości, najbardziej konserwatywne szacunki mówiły o 100,000 USD do końca roku.

To nadal może się zdarzyć. W końcu nie mamy jeszcze II kwartału. Jednak ze względu na sposób, w jaki wystartował szerszy rynek kryptowalut, Bitcoin będzie przechodził przez długi okres niestabilności. Jest bardzo mało prawdopodobne, że w najbliższym czasie uda się osiągnąć poziom 50,000 USD.

Przez większą część 2022 roku BTC w dużej mierze odbijał się od poziomu pomiędzy 45,000 USD a 35,000 USD i oczekujemy, że tak pozostanie w najbliższej przyszłości. Do końca roku zwiększy się również napływ pieniędzy instytucjonalnych.

Dlaczego ludzie kupują Bitcoin (BTC)?

Cóż, jest kilka powodów. Po pierwsze, moneta spadła dość znacznie od rekordowych poziomów. Daje to posiadaczom dużego kapitału doskonały punkt wejścia do wykorzystania okazji, by przejechać się na fali Bitcoina i kryptowalut.

Ponadto Bitcoin to bezpieczny zakład na rynku kryptowalut. Jest postrzegany jako standard złota i jako taki, instytucje w dużej mierze skupiają się na nim ze względu na bezpieczeństwo i trwałość, jaką ma do zaoferowania.