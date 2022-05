Bitcoin.com pozyskuje 33,6 mln USD na swój token VERSE

Bitcoin.com zebrał ponad 33 miliony dolarów w prywatnej rundzie finansowania dla swojego nowego tokena ekosystemu VERSE.

Bitcoin.com ogłosił wcześniej dzisiaj, że zebrał 33,600,000 USD dla tokena VERSE poprzez organizację prywatnej sprzedaży.

Zgodnie z informacją prasową udostępnioną CoinJournal, w prywatnej sprzedaży uczestniczyli Digital Strategies, KuCoin Ventures, Blockchain.com, ViaBTC Capital, Redwood City Ventures, 4SV, BoostX Ventures, a także wybrani indywidualni liderzy myśli i influencerzy, w tym Roger Ver, Jihan Wu i David Wachsman.

Bitcoin.com twierdzi, że token VERSE rozszerzy ekosystem produktów i usług kryptowalutowych, łącząc funkcje użyteczności i nagród tokena VERSE z każdym krokiem w podróży kryptowalutowej dla swoich użytkowników.

Dennis Jarvis, dyrektor generalny Bitcoin.com powiedział:

„Od 2015 roku Bitcoin.com jest liderem we wprowadzaniu początkujących do kryptowalut i prowadzeniu ich wzdłuż ich kryptowalutowej podróży. Do tej pory zbudowaliśmy niesamowite portfolio produktów i usług, które liczą ponad 4 miliony miesięcznych aktywnych użytkowników i 30 milionów utworzonych portfeli typu self-custody. Dziś z dumą ogłaszamy VERSE, token użytkowy i nagradzający dla każdego, kto uczestniczy w gotowym ekosystemie Bitcoin.com znanym jako Verse. VERSE jest skoncentrowany na użytkowniku i dodaje ogromną wartość do naszej gamy produktów i usług kryptowalutowych, w tym aplikacji portfelowej Bitcoin.com typu self-custody, Bitcoin.com Exchange, Verse DEX, Bitcoin.com News i naszej nadchodzącej kryptowalutowej karty debetowej. Jesteśmy również bardzo podekscytowani mogąc ogłosić publiczną sprzedaż tokenów Verse, która ma się rozpocząć w czerwcu”.

Bitcoin.com powiedział, że token VERSE będzie wybijany jako token ERC-20 i będzie działał podobnie do CRO, BNB i FTT, tokenów użytkowych i nagradzających dla giełd Crypto.com, Binance i FTX.

Justin Chou, dyrektor ds. inwestycji w KuCoin Ventures jest zadowolony z najnowszej oferty Bitcoin.com. Stwierdził on:

„Następna fala wzrostu w kryptowalutach będzie prowadzona przez silne globalne marki, które tworzą produkty z prawdziwego zdarzenia dla milionów ludzi. Bitcoin.com przyspieszy rozwój produktów i partnerstw, które rozszerzą ich zasięg na cały świat”.

Publiczna sprzedaż tokenów rozpocznie się w czerwcu 2022 roku. Zespół dodał, że sprzedaż będzie miała miejsce jako pierwszy projekt tokenowy uruchomiony na nowym Verse Launchpad.