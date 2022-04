Bitcoin (BTC) ma za sobą bardzo burzliwe dwa tygodnie. Pod koniec marca moneta poszybowała w górę, ale nie osiągnęła 200-dniowej średniej SMA na poziomie 48,000 USD. Od tego czasu gwałtownie spadła, ale w nadchodzącym tygodniu może nastąpić pewien wzrost. Oto kilka ważnych faktów:

BTC konsoliduje się powyżej dwóch ważnych stref wsparcia przy 42,000 USD i 40,000 USD.

Cena osiągnęła bycze przecięcie pomiędzy 50- i 100-dniową SMA.

Wskaźniki techniczne sugerują, że moneta może wkrótce wzrosnąć przy minimalnym ryzyku spadkowym.

Źródło danych: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Droga do 52,000 USD

Na początku kwietnia Bitcoin wykazał się pewną słabością. Po przetestowaniu 200-dniowej średniej SMA w okolicach 48,000 USD, moneta nie zdołała jej przełamać i w związku z tym gwałtownie spadła. W rzeczywistości BTC tracił na wartości przez ostatnie 3 dni z rzędu.

Jednak pomimo tego, wciąż jest wiele nadziei na optymizm. Po pierwsze, BTC pozostaje powyżej dwóch silnych stref wsparcia przy 42,000 USD i 40,000 USD. Oznacza to, że ryzyko spadkowe pozostaje bardzo małe. Ponadto, BTC udało się osiągnąć przecięcie 50- i 100-dniowej SMA. Sugeruje to bycze ułożenie, dzięki któremu BTC może się wybić w nadchodzących dniach.

Wybicie to ostatecznie popchnie akcję cenową w kierunku kluczowej strefy popytu powyżej 46,000 USD. Kiedy to nastąpi, prawdopodobnie wywoła to masowe zakupy, które ostatecznie przebiją 200-dniową SMA, spychając BTC w kierunku 52,000 USD.

Czy nadszedł czas, aby kupić Bitcoina (BTC)?

Tak, to odpowiedni moment na kupno. BTC znajduje się powyżej bardzo silnego wsparcia, więc trudno jest wyobrazić sobie jego dalszy spadek.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że potencjalna zwyżka jest dość wysoka, sensowne jest gromadzenie BTC. Oczekujemy, że w najbliższym czasie wzrost wyniesie co najmniej 25%. Poza tym, perspektywy długoterminowe również wyglądają bardzo pozytywnie.