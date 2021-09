Cena BTC odzyskała wsparcie powyżej wielu stref przy utrzymującej się poniedziałkowej zwyżce

Cena bitcoina wzrosła o 7% w poniedziałkowych transakcjach intraday po tym, jak byki zlekceważyły weekendową wyprzedaż skatalizowaną przez nowe negatywne wiadomości z Chin.

Cena BTC podczas azjatyckiej sesji handlowej wzrosła do maksimum 44 338 USD, a wzrost topowej kryptowaluty przełożył się na czołowe altcoiny.

Wśród altcoinów z pierwszej dziesiątki pod względem kapitalizacji rynkowej, największe wzrosty odnotowuje Ethereum (ETH) – w ciągu ostatnich 24 godzin kurs ETH/USD wzrósł o 12%. Inne monety, które szybko odzyskają wartość po piątkowej wyprzedaży, to Solana (SOL) z 9,8%, Binance Coin (BNB) z 9,3% i XRP z 7,6%.

Ogólnie rzecz biorąc, całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wzrosła o ponad 6%, osiągając w momencie pisania około 2,03 biliona USD.

Cena Bitcoina spadła w zeszłym tygodniu do minimum 40 555 USD, gdy na rynku pojawiła się panika w związku z kolejnym atakiem na Bitcoin i handel kryptowalutami w Chinach. Zrzut zagroził spadkiem ceny BTC poniżej 40 000 USD, ale po byczym weekendzie, kryptowaluta powróciła do strefy powyżej 44 000 USD, a w nowym tygodniu kupujący celują w jeszcze większe zyski.

Odbicie Bitcoina nastąpiło w czasie, gdy notowania niektórych spośród głównych akcji powiązanych z kryptowalutami spadły z powodu chińskich represji. Według Reutersa, w porannych godzinach poniedziałku ceny akcji Huobi Tech i OKG Technology Holdings spadły odpowiednio o 30% i 20%.

Podczas gdy akcje związane z kryptowalutami tąpnęły, BTC odnotował wzrost.

Wykres 4-godzinny BTC/USD. Źródło:TradingView

Patrząc na wykres dzienny, analityk kryptowalut Rekt Capital sugeruje, że cena BTC będzie dalej rosnąć, jeśli byki osiągną dzienne zamknięcie powyżej 43 800 USD.

#BTC continues to dig into the red resistance area after forming yet another Higher Low

A Daily Close inside the red area would be positive but it's important the bottom of the red box is flipped into support to confirm a breakout beyond this red area$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/HXF5F9fLIy pic.twitter.com/VAwVnDFlAA

— Rekt Capital (@rektcapital) September 27, 2021