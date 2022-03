Bitcoin of America wprowadza Dogecoina do swoich bankomatów

Bitcoin of America, firma świadcząca usługi pieniężne i popularna giełda walut wirtualnych zarejestrowana przez FinCEN, dodała Dogecoina do swoich bankomatów obsługujących Bitcoina (zwanych BTM) – poinformowała agencja PR News Wire w komunikacie prasowym. Dogecoin jest obecnie dostępny we wszystkich bankomatach Bitcoin of America.

Tysiące BTM-ów w 31 stanach

Bitcoin of America ma ponad 1800 BTM-ów w 31 stanach. Zdając sobie sprawę z rosnącej popularności Dogecoina, firma zdecydowała, że nadszedł czas, aby włączyć go do swojej platformy. Firma dodała Ethereum w październiku 2021 roku.

Bitcoin of America oferuje również opcje Bitcoina i Litecoina w swoich punktach BTM oraz online. Najbliższy punkt można znaleźć odwiedzając ich stronę internetową i wpisując swój adres.

Wprowadzenie Uniwersalnego Kiosku

W ciągu ostatniego roku wirtualna giełda walutowa kilkakrotnie unowocześniała swoje urządzenia i usługi.

W maju 2021 roku uruchomiła swój nowy Uniwersalny Kiosk, który łączy w sobie funkcje bankomatu do obsługi Bitcoinów i tradycyjnego urządzenia. Ma on trzy główne funkcje.

Można kupić kryptowalutę za gotówkę i sprzedać ją za gotówkę. Dostępna jest również konwencjonalna funkcja wypłaty gotówki z karty debetowej.

Właściciele sklepów mogą uzyskać dodatkowy dochód

Właściciele sklepów, którzy chcą zarobić dodatkowy dochód lub interesują się kryptowalutami, mogą skorzystać z programu hostingowego Bitcoin of America. Firma zapewnia im zwiększony ruch w sklepie, dochód pasywny i marketing. Może również zająć się obsługą klienta, instalacją i konserwacją.